The Legend of Zelda: Breath of the Wild : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer The Legend of Zelda: Breath of the Wild ?

Terminer la quête principale → Environ 50 heures.

→ Environ 50 heures. Réaliser la quête principale et des secondaires → Près de 100 heures.

→ Près de 100 heures. Obtenir le 100 % du jeu → Plus de 180 heures.

Depuis son lancement officiel en 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne cesse d'attiser la curiosité de nouveaux joueurs, équipés d'une Nintendo Switch. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux désirent se lancer dans l'aventure et se demandent alorsChaque joueur a sa propre façon de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Or, en fonction des retours et de notre propre expérience sur le soft, nous pouvons en déduire une durée de vie approximative. Remarquons tout de suite qu'ici, nous nous intéressons qu'au jeu de baseet nous ne prenons pas en compte les heures de jeu nécessaires afin de terminer le contenu disponible dans le Passe d'extension.Sans plus tarder, retrouvez ci-dessous, une estimation de la durée de vie de, et ce en fonction de vos objectifs : terminer la quête principale, réaliser la quête principale et des secondaires ou bien obtenir le 100 % du jeu. Cette estimation peut tout de même varier, surtout si vous avez tendance à prendre votre temps et explorer, ou bien à rusher l'aventure.Ainsi, vous en conviendrez très probablement,nécessite un temps de jeu conséquent.Rappelons queest une exclusivité Switch et est, donc, seulement, disponible sur ladite console hybride de Nintendo.