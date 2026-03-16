Jeff Kaplan ne mâche pas ses mots face à ceux qui critiquent un titre sans y avoir joué

Dans le cadre d'un live Twitch, Jeff Kaplan (créateur du premier jeu Overwatch et de The Legend of California) s'est exprimé de manière franche et sans détour sur une tendance négative qui prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux.
Sur Internet, tout le monde peut partager son point de vue et ses conseils sur tous les sujets possibles et imaginables. Mais depuis quelques années, une tendance a pris beaucoup d'ampleur : donner son avis sur tout,
y compris ce qui n'a pas été testé.
Ce genre de pratique peut faire du tort à des établissements via les avis Google, mais aussi à des œuvres que certaines personnes souhaitent potentiellement découvrir. Or, le jeu vidéo est particulièrement touché par ces critiques « gratuites »
et c'est ce qu'a récemment dénoncé Jeff Kaplan.
Un avis très cash partagé lors d'une session découverte de The Legend of California
Le 14 mars 2026, le créateur d'Overwatch a proposé à sa communauté Twitch un live de 10 heures pendant lequel il présentait son nouveau jeu : The Legend of California
. Lors de cette session, les spectateurs pouvaient poser toutes les questions qu'ils souhaitaient au créateur d'Overwatch. Mais après avoir répondu à l'une d'entre elles, Jeff Kaplan a partagé son point de vue sur ce besoin de certains internautes de critiquer les jeux qu'ils n'ont pas testés
.
Je comprends qu'on soit contrarié. Je comprends qu'on veuille exprimer son opinion. Mais si un jeu sort et que vous n'avez pas envie d'y jouer, et que vous n'y avez jamais joué, taisez-vous. Tout le monde se fout bien de votre avis. On n'a pas besoin d'entendre que vous n'avez pas aimé.
Ses propos contenaient de nombreuses insultes,
révélant son agacement sur cette pratique peu constructive. Mais s'il est assez virulent face à ces critiques, il ajoute qu'en parallèle, les retours constructifs sont bénéfiques pour améliorer les jeux.
« C'est facile de dénigrer quelque chose. Apparemment, il faut beaucoup de courage pour dire : "Tiens, j'aime bien ce truc" »
Le segment en question a marqué les esprits au point d'être partagé par certains sur X/Twitter. Mais il est révélateur d'une situation assez inquiétante liée au jeu vidéo et à la création de contenu en général
. Quand une communauté apprécie ce qui est proposé (que ce soit une série, un jeu ou une vidéo partagée sur YouTube), elle l'apprécie de manière silencieuse et ne ressent pas le besoin de partager un avis positif.
Dans le même temps, parce qu'ils détestent un projet ou une personne, les détracteurs multiplient les messages haineux ou négatifs.
Or, comme ils sont visibles par tous, ils se propagent plus facilement et favorisent la perception négative sans avoir pris le temps de regarder le dit projet.
Cette attitude a été notée par Jeff Kaplan, qui a conclu ce segment en déclarant qu'il était facile de critiquer en ligne, mais plus courageux d'affirmer et de partager ses préférences.
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