The Legend of California sera-t-il free-to-play ? Jeff Kaplan répond en taclant Overwatch

Lors d'un stream de présentation, Jeff Kaplan a partagé quelques détails sur le modèle économique de The Legend of California. Mais il en a profité pour se moquer des tendances du secteur en citant l'un de ses anciens projets.

À lire également Jeff Kaplan ne mâche pas ses mots face à ceux qui critiquent un titre sans y avoir joué

The Legend of California bien loin des « milliards de joueurs » requis pour créer un jeu free-to-play qui fonctionne

Jeff on monetization, the most refreshing thing you'll hear a game director say in 2026:



"It's like this crazy idea that hasn't been seen in the past ten years, maybe I could play the game to get shit."



"To be free-to-play you need eight billion players and two thousand devs… pic.twitter.com/HbOYOIO7FR — Majid Manzarpour (@majidmanzarpour) March 15, 2026

Un « Rust au Far-West » qui veut rester simple dans son modèle économique

En mars 2026, Jeff Kaplan présentait pour la toute première fois The Legend of California, titre développé par son studio Kintsugiyama. Après un teaser donnant un aperçu de cet univers mêlant survie et western, l'ancien employé de Blizzard et créateur d'Overwatch a montré davantage de gameplay lors d'un live Twitch de 10 heures lancé le 14 mars.Pendant cette session de découverte, les spectateurs ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitent à Jeff Kaplan. L'une d'elles portait sur. Mais la réponse du créateur semble aussi amusée que simple à comprendre.Alors que certains spectateurs demandaient si le titre sera free-to-play à son lancement, Jeff Kaplan a simplement répondu sur un ton humoristique que « Pour cela,». Il est difficile de ne pas voir dans cette réponse un écho au modèle privilégié par Overwatch.Bien que le projet doive sortir prochainement, Jeff Kaplan indique queCe détail n'a possiblement pas encore été abordé avec les équipes de développement et avec l'éditeur. D'ailleurs, il insiste en déclarant « Argent virtuel… Aucune idée. »Cependant, il a une grande ligne directrice qu'il souhaite respecter : faire quelque chose de simple.The Legend of California est souvent présenté par les internautes comme un « Rust au Far-West ». De fait, il semble que l'aspect multijoueur occupe une part importante du gameplay. Mais s'il ne sera pas gratuit, le titre pourrait proposer aux joueurs d'Néanmoins, il est possible que cela soit totalement différent au lancement du jeu. Il faudra attendre de nouvelles déclarations de Jeff Kaplan pour savoir quel sera le modèle économique privilégié le moment venu.