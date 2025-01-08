The Last of Us série TV saison 2 : Les références à The Last of Us Part II dans le trailer du 7 janvier 2025

Le trailer de la saison 2 de la série TV The Last of Us, partagé le 7 janvier 2025, contient quelques références et détails liés à The Last of Us Part II.

Dans cet article, nous avons fait attention à ne pas divulguer de spoilers majeurs en ce qui concerne la série The Last of Us ou encore les jeux, mais il se pourrait que certains spoilers mineurs soient présents, pour le bien des explications. Vous voilà prévenus.

Des détails/références à The Last of Us Part II dans le trailer présentant la saison 2 de la série TV The Last of Us

L'hôpital et Abby

Le plan teinté de rouge avec Ellie

La scène de danse entre Ellie et Dina







Étant donné que la série TV d'HBO The Last of Us est une adaptation des jeux créés par Naughty Dog, les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent entrevoir quelques détails faisant référence au matériau originel, que ce soit dans la première ou bien la deuxième saison. D'ailleurs,, pour le plus grand bonheur des fans. En voici quelques-uns.Le trailer de la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui a été dévoilé le 7 janvier dernier, s'ouvre sur un plan, qui pose le ton des prochains épisodes : Abby (jouée par Kaitlyn Dever), munie d'une arme, arpente l'hôpital, qui est en état d'alerte. Cela fait suite aux actions de Joel, à la fin de la première saison (nous ne vous en dirons pas plus, au cas où vous n'auriez pas encore regardé les premiers épisodes de la série The Last of Us)., durant laquelle les joueurs et les joueuses incarnent Abby, qui est sur le point de faire une découverte dramatique. Cette scène est très importante pour la suite des événements, que ce soit dans la série ou bien dans le deuxième opus The Last of Us, car elle annonce le désir de vengeance d'Abby et le cycle de violence lié audit personnage.The Last of Us Part II contient de multiples scènes iconiques, dont l'une d'entre elles représente Ellie, dans un couloir teinté d'une lumière rouge saisissante. Comme montré dans le trailer du 7 janvier 2025,, puisque nous pouvons voir Bella Ramsey, qui prête ses traits à la protagoniste, dans un décor similaire, et ce, avec une arme en main (0:34).Là encore, cette séquence est des plus décisives et marque un tournant pour Ellie, notamment d'un point de vue psychologique, et la suite de ses aventures.Le trailer de The Last of Us Part II, qui a été partagé au cours de l'E3 2018, débute sur une scène plutôt joyeuse, dans laquelle nous pouvons voir Ellie et Dina danser ensemble, lors d'une soirée festive à Jackson. Il s'agit d'une séquence très importante car celle-ci préfigure la romance entre ces deux personnages féminins.(0:24). Dans celui-ci, nous apercevons Dina, incarnée par Isabela Merced, qui enlace et sourit à Ellie (Bella Ramsey, donc). Un autre petit détail peut être remarqué : dans cette séquence, Dina porte, d'ailleurs, le bracelet, qu'elle donne par la suite à Ellie dans le jeu.En espérant que la série intégrera la phrase, devenue culte, prononcée par l'héroïne, soit « Je suis qu'une fille, pas une menace », à ce moment-là.Ainsi,. Ce qui ravira certainement les fans des deux jeux de Naughty Dog. Ici, nous n'avons mentionné que certains détails qui font écho au deuxième opus The Last of Us, mais d'autres sont présents dans le trailer partagé le 7 janvier 2025 ou encore dans le précédent dévoilé lors du TLOU Day.Nous pouvons également nous attendre à quelques différences et changements entre les deux productions, comme cela fut le cas dans la saison 1 par rapport à The Last of Us premier du nom. Or, pour vérifier cela, il faut patienter jusqu'au mois d'avril 2025, puisque la saison 2 de la série TV The Last of Us sera diffusée à cette période.