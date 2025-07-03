The Last of Us série TV : Neil Druckmann fait une annonce inattendue

The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original
Un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série TV The Last of Us et incarnera un personnage qui n'est pas présent dans les jeux.
J'ai pris la difficile décision de me retirer de mon implication créative sur The Last of Us de HBO. Avec le travail sur la saison 2 désormais terminé, et avant que la saison 3 n'entre en production de manière significative, le moment est venu pour moi de me consacrer pleinement à Naughty Dog et ses projets à venir, incluant l'écriture et la réalisation de notre prochain jeu, Intergalactic: The Heretic Prophet, ainsi que mes responsabilités en tant que directeur du studio et directeur créatif.Ainsi, comme vous l'aurez compris, Neil Druckmann remet pleinement les rênes de la série TV The Last of Us à Craig Mazin. Bien évidemment, le directeur de Naughty Dog a ajouté quelques mots de remerciements.
July 2, 2025
Co-créer la série a été l'un des moments forts de ma carrière. Ce fut un honneur de travailler aux côtés de Craig Mazin en tant que producteur exécutif, réalisateur et scénariste sur les deux premières saisons. Je suis profondément reconnaissant pour l'approche sensible et l'engagement dont ont fait preuve l'ensemble du casting et de l'équipe technique dans l'adaptation de The Last of Us Part I, ainsi que dans la poursuite de l'adaptation de The Last of Us Part II.La saison 2 de la série TV The Last of Us a, pour rappel, pris fin en mai 2025. Il va donc falloir patienter avant de pouvoir découvrir la suite de l'adaptation, dont la saison 3 se concentrera pleinement et essentiellement sur le personnage d'Abby.
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