The Last of Us série TV : Neil Druckmann fait une annonce inattendue

Neil Druckmann s'est, récemment, exprimé au sujet de l'avenir de la série TV d'HBO The Last of Us.

Neil Druckmann quitte le navire de la série The Last of Us

J'ai pris la difficile décision de me retirer de mon implication créative sur The Last of Us de HBO. Avec le travail sur la saison 2 désormais terminé, et avant que la saison 3 n'entre en production de manière significative, le moment est venu pour moi de me consacrer pleinement à Naughty Dog et ses projets à venir, incluant l'écriture et la réalisation de notre prochain jeu, Intergalactic: The Heretic Prophet, ainsi que mes responsabilités en tant que directeur du studio et directeur créatif.

Adapter The Last of Us en série a été « l'un des moments forts » de la carrière de Neil Druckmann

Co-créer la série a été l'un des moments forts de ma carrière. Ce fut un honneur de travailler aux côtés de Craig Mazin en tant que producteur exécutif, réalisateur et scénariste sur les deux premières saisons. Je suis profondément reconnaissant pour l'approche sensible et l'engagement dont ont fait preuve l'ensemble du casting et de l'équipe technique dans l'adaptation de The Last of Us Part I, ainsi que dans la poursuite de l'adaptation de The Last of Us Part II.

Comme vous le savez probablement déjà, la série TV The Last of Us compte deux saisons, à l'heure actuelle. Cette adaptation de la fameuse franchise de Naughty Dog a été renouvelée pour une troisième saison, tandis qu'une quatrième sera probablement nécessaire selon son showrunner, Craig Mazin. Il y a très peu de temps,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de Naughty Dog,. De ce fait, ce dernier ne travaillera pas sur la saison 3 de ladite série. Neil Druckmann écrit :Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Bien évidemment, le directeur de Naughty Dog a ajouté quelques mots de remerciements.Dans la même publication,, tout en déclarant que son travail sur cette adaptation a été un des « moments forts » de sa carrière :La saison 2 de la série TV The Last of Us a, pour rappel, pris fin en mai 2025. Il va donc falloir patienter avant de pouvoir découvrir la suite de l'adaptation, dont la saison 3 se concentrera pleinement et essentiellement sur le personnage d'Abby.