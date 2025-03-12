The Last of Us série TV : Les spores sont de retour dans la saison 2, mais pour une « raison dramatique »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2025 à 15h15
Neil Druckmann et Craig Mazin ont, récemment, expliqué que les spores seront bien dans la saison 2 de la série TV The Last of Us, pour une raison précise.
The Last of Us série TV : Les spores sont de retour dans la saison 2, mais pour une « raison dramatique »
Dans la toute première saison de la série TV The Last of Us, les fans des jeux de Naughty Dog ont remarqué que les spores étaient aux abonnés absents et ont été remplacés par des vrilles de racines, se propageant au sol. Toutefois, la saison 2 de la série The Last of Us mettra en avant les spores, mais pour quelque chose de dramatique.

Les spores seront présents dans la saison 2 de la série The Last of Us

Comme vous le savez probablement déjà, il y a très peu de temps, nous avons eu le droit au trailer officiel de la saison 2 de la série TV The Last of Us. Et si cette vidéo comportait une séquence (01:20) dans laquelle nous pouvons apercevoir des spores sortir de la bouche d'un infecté, face à Ellie (Bella Ramsey), Neil Druckmann et Craig Mazin ont apporté de plus amples précisions à ce sujet lors du SXSW de cette année 2025.

Miniature vidéo

Neil Druckmann a, ainsi, expliqué que les spores avaient été remplacés par des vrilles de racines dans la saison 1 mais qu'ils feront leur retour dans la deuxième : « Dans la saison 1, nous avions instauré cette nouvelle chose qui n'était pas dans le jeu, ces vrilles et racines qui se propagent. Mais comme vous pouvez le voir dans cette bande-annonce [le trailer officiel], il y a aussi des spores dans l'air ». 
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Ce dernier a, par la suite, ajouté que ces spores sont introduits, dans la saison 2 de la série The Last of Us, pour une « raison dramatique » : « Il y a une raison pour laquelle nous les faisons revenir maintenant. Je veux dire, nous voulions l'expliquer et faire comprendre le fonctionnement de ces spores. Et évidemment, la raison derrière cette nouvelle menace dans la série doit être dramatique. Il devait y avoir une raison dramatique pour l'introduire à ce moment précis. Et je vous assure qu'il y en a une ».
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Toutefois, pour la connaître, il va falloir encore patienter, et ce, jusqu'au 14 avril 2025. Date à partir de laquelle la saison 2 de la série TV The Last of Us sera diffusée en France.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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