The Last of Us série TV : Le trailer officiel, aussi émouvant qu'épique, de la saison 2 est là

Le trailer officiel de la saison 2 de la série TV The Last of Us a été partagé, il y a peu de temps, et annonce des épisodes autant explosifs que dramatiques.

La saison 2 de la série TV The Last of Us s'offre son trailer officiel







Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 de la série TV The Last of Us sera diffusée à partir du 14 avril 2025, en France. Alors qu'il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de retrouver Ellie et Joel sur nos écrans,, faisant ainsi monter la température.C'est le 8 mars 2025 que. Cette vidéo, qui dure légèrement plus de deux minutes, pose le ton des prochaines aventures d'Ellie (jouée par Bella Ramsey) et de Joel (incarné par Pedro Pascal).Autant dire que celles et ceux qui n'ont pas joué à The Last of Us Part II ne sont pas prêts pour cette nouvelle saison. Les joueurs et les joueuses qui connaissent très bien les titres de Naughty Dog peuvent eux aussi s'attendre à des surprises narratives, étant donné que Neil Druckmann et Craig Mazin avaient pris certaines libertés scénaristiques dans la première saison. Cependant, le trailer officiel comporte différentes scènes assez similaires à des séquences disponibles dans le deuxième jeu : nous pensons notamment à la scène du bal, à la traversée d'Ellie et Dina dans le métro ou encore au flashback lié à l'anniversaire de la protagoniste, pour ne citer que ces trois exemples.Dans tous les cas, cette deuxième saison de la série TV The Last of Us s'annonce aussi épique que dramatique. Il va tout de même falloir patienter encore un peu avant de pouvoir la découvrir car celle-ci sera disponible à partir du 14 avril 2025. Rappelons, à ce sujet, que la saison 2 de la série The Last of Us proposera 7 épisodes au total.