The Last of Us série TV : Le nombre total de saisons a été dévoilé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2025 à 15h21
La série TV The Last of Us aura le droit à plusieurs saisons, et le nombre total serait connu.
The Last of Us série TV : Le nombre total de saisons a été dévoilé
Les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec grande impatience la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui doit débarquer en avril 2025. Celle-ci ne sera pas la dernière. D'ailleurs, des informations concernant le nombre total de saisons prévu pour la série The Last of Us ont été révélées.

La série The Last of Us aura le droit à quatre saisons

Il y a très peu de temps, les journalistes de Deadline ont pu s'entretenir avec Francesca Orsi, qui occupe le poste de « Head of drama » chez HBO, à propos de la série TV The Last of Us. Cette dernière a, ainsi, déclaré que la série The Last of Us devrait avoir quatre saisons au total, bien que cela ne soit pas encore totalement déterminé à ce jour : 
Nous n'avons pas de plan complet ou définitif, mais je pense qu'il [la série The Last of Us] s'agit de quatre saisons. Je ne voudrais pas le confirmer, mais il semblerait que cette saison [la deuxième] soit suivie de deux autres et que nous ayons terminé.
Ainsi, il y a de grandes chances que la série The Last of Us se termine avec sa quatrième saison. Les propos de Francesca Orsi résonnent, d'ailleurs, avec ceux de Craig Mazin, prononcés il y a de cela un an. En effet, Craig Mazin avait indiqué, en juin 2024, que le deuxième opus de la licence, soit The Last of Us Part II, sera raconté à travers deux saisons (la deuxième et la troisième) et que « l'histoire pourrait nécessiter une saison 4 ».
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En guise de conclusion, rappelons que la saison 2 de la série TV The Last of Us doit arriver au cours du mois d'avril 2025. Celle-ci comportera 7 épisodes, au total.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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