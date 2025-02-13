The Last of Us série TV : Le nombre total de saisons a été dévoilé

La série TV The Last of Us aura le droit à plusieurs saisons, et le nombre total serait connu.

La série The Last of Us aura le droit à quatre saisons

Nous n'avons pas de plan complet ou définitif, mais je pense qu'il [la série The Last of Us] s'agit de quatre saisons. Je ne voudrais pas le confirmer, mais il semblerait que cette saison [la deuxième] soit suivie de deux autres et que nous ayons terminé.

In a Deadline interview last year, #TheLastOfUs co-creators/executive producers Craig Mazin and Neil Druckmann revealed that their plans for telling the story in Part II of the popular video game the series is based on will require the series adaptation going to at least three… pic.twitter.com/mcHPIAwIiD — Deadline (@DEADLINE) February 12, 2025







Les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec grande impatience la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui doit débarquer en avril 2025. Celle-ci ne sera pas la dernière. D'ailleurs,Il y a très peu de temps, les journalistes de Deadline ont pu s'entretenir avec Francesca Orsi, qui occupe le poste de « Head of drama » chez HBO, à propos de la série TV The Last of Us. Cette dernière a, ainsi, déclaré que, bien que cela ne soit pas encore totalement déterminé à ce jour :Ainsi, il y a de grandes chances que. Les propos de Francesca Orsi résonnent, d'ailleurs, avec ceux de Craig Mazin, prononcés il y a de cela un an. En effet, Craig Mazin avait indiqué, en juin 2024, que le deuxième opus de la licence, soit The Last of Us Part II, sera raconté à travers deux saisons (la deuxième et la troisième) et que « l'histoire pourrait nécessiter une saison 4 ».En guise de conclusion, rappelons que la saison 2 de la série TV The Last of Us doit arriver au cours du mois d'avril 2025. Celle-ci comportera 7 épisodes, au total.