The Last of Us série TV : Le nombre total de saisons a été dévoilé

The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »
Le coût de développement de The Last of Us Online, qui a été annulé, se compterait en centaines de millions.
Nous n'avons pas de plan complet ou définitif, mais je pense qu'il [la série The Last of Us] s'agit de quatre saisons. Je ne voudrais pas le confirmer, mais il semblerait que cette saison [la deuxième] soit suivie de deux autres et que nous ayons terminé.
Ainsi, il y a de grandes chances que la série The Last of Us se termine avec sa quatrième saison. Les propos de Francesca Orsi résonnent, d'ailleurs, avec ceux de Craig Mazin, prononcés il y a de cela un an. En effet, Craig Mazin avait indiqué, en juin 2024, que le deuxième opus de la licence, soit The Last of Us Part II, sera raconté à travers deux saisons (la deuxième et la troisième) et que « l'histoire pourrait nécessiter une saison 4 ».
In a Deadline interview last year, #TheLastOfUs co-creators/executive producers Craig Mazin and Neil Druckmann revealed that their plans for telling the story in Part II of the popular video game the series is based on will require the series adaptation going to at least three… pic.twitter.com/mcHPIAwIiD— Deadline (@DEADLINE) February 12, 2025
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