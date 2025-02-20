The Last of Us série TV : La saison 2 tient (enfin) sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 février 2025 à 10h02
La date de sortie de la saison 2 de la série TV The Last of Us a, récemment, été dévoilée.
The Last of Us série TV : La saison 2 tient (enfin) sa date de sortie
Jusqu'à présent, nous ne possédions qu'une fenêtre de sortie pour la saison 2 de la série TV The Last of Us, fixée au mois d'avril 2025. Ce qui est désormais chose révolue puisque la date de sortie exacte de la saison 2 de la série The Last of Us a été révélée.

La saison 2 de la série The Last of Us dévoile sa date de sortie

En effet, grâce à plusieurs publications sur le compte Twitter/X de Naughty Dog, nous savons quand nous pourrons découvrir les prochaines aventures de Joel et Ellie : la saison 2 de la série TV The Last of Us sort le 14 avril 2025, en France.

Pour l'occasion, trois nouveaux visuels, représentant Ellie, Joel et Abby, ont été partagés. Chaque personnage est placé sur un élément symbolique. Par exemple, Joel marche sur sa montre, tandis qu'Ellie se tient sur une guitare et Abby sur un médaillon des Lucioles. Ces illustrations possèdent toutes la phrase : « Every path has a price », soit « Chaque choix implique un sacrifice » dans la langue de Molière. Quelques mots qui posent le ton de cette nouvelle saison. 
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D'après les dernières informations connues, la saison 2 de la série TV The Last of Us comporte 7 épisodes au total. En ce qui concerne le casting, nous retrouvons Bella Ramsey, qui incarne Ellie, Pedro Pascal, qui joue Joel, ainsi que Kaitlyn Dever, qui prête ses traits à Abby. 

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Rendez-vous donc au mois d'avril 2025 pour découvrir la saison 2 de la série TV The Last of Us.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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