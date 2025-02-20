The Last of Us série TV : La saison 2 tient (enfin) sa date de sortie

La date de sortie de la saison 2 de la série TV The Last of Us a, récemment, été dévoilée.

La saison 2 de la série The Last of Us dévoile sa date de sortie







Jusqu'à présent, nous ne possédions qu'une fenêtre de sortie pour la saison 2 de la série TV The Last of Us, fixée au mois d'avril 2025. Ce qui est désormais chose révolue puisqueEn effet, grâce à plusieurs publications sur le compte Twitter/X de Naughty Dog, nous savons quand nous pourrons découvrir les prochaines aventures de Joel et Ellie :Pour l'occasion, trois nouveaux visuels, représentant Ellie, Joel et Abby, ont été partagés. Chaque personnage est placé sur un élément symbolique. Par exemple, Joel marche sur sa montre, tandis qu'Ellie se tient sur une guitare et Abby sur un médaillon des Lucioles. Ces illustrations possèdent toutes la phrase : « Every path has a price », soit « Chaque choix implique un sacrifice » dans la langue de Molière. Quelques mots qui posent le ton de cette nouvelle saison.D'après les dernières informations connues, la saison 2 de la série TV The Last of Us comporte 7 épisodes au total. En ce qui concerne le casting, nous retrouvons Bella Ramsey, qui incarne Ellie, Pedro Pascal, qui joue Joel, ainsi que Kaitlyn Dever, qui prête ses traits à Abby.Rendez-vous donc au mois d'avril 2025 pour découvrir la saison 2 de la série TV The Last of Us.