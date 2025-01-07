The Last of Us série TV : La saison 2 s'offre un nouveau trailer et une fenêtre de sortie plus précise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 janvier 2025 à 10h08
Naughty Dog et HBO ont, récemment, partagé un nouveau trailer spectaculaire pour la saison 2 de la série TV The Last of Us, avec une nouvelle fenêtre de sortie.
The Last of Us série TV : La saison 2 s'offre un nouveau trailer et une fenêtre de sortie plus précise
La saison 1 de la série TV d'HBO The Last of Us ayant rencontré un très grand succès dans le monde entier, les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec grande impatience les prochains épisodes. Ces derniers seront, dès lors, ravis d'apprendre qu'un nouveau trailer pour la saison 2 de la série The Last of Us a été partagé il y a peu de temps et que nous possédons, à présent, une fenêtre de sortie plus précise.

Un nouveau trailer et fenêtre de sortie pour la saison 2 de la série The Last of Us

Un trailer bourré d'action pour la saison 2 de la série The Last of Us

Effectivement, le 7 janvier 2025, Naughty Dog et HBO ont dévoilé un nouveau trailer, plutôt explosif, pour la saison 2 de la série TV The Last of Us. D'une durée légèrement supérieure à une minute, cette nouvelle vidéo met Abby (Kaitlyn Dever) sur le devant de la scène. Cette dernière arpente l'hôpital de la saison 1, qui est en état d'alerte suite aux actions de Joel (Pedro Pascal). 
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Ce nouveau trailer montre, bien évidemment, les protagonistes, à savoir Joel et Ellie (Bella Ramsey), mais aussi d'autres personnages, tels que Tommy (Gabriel Luna) et Dina (Isabela Merced). Tout au long de la vidéo, nous pouvons entendre quelques mots prononcés par Abby, qui posent le ton de cette nouvelle saison : « Ce n'est pas grave si vous avez un code comme moi. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord qui sont juste... mauvaises ». 

Miniature vidéo

Une fenêtre de sortie plus précise pour la saison 2 de la série The Last of Us

Si nous savions que la saison 2 de la série TV The Last of Us allait être diffusée au début de l'année 2025, ce nouveau trailer partage une fenêtre de sortie plus précise. Ainsi, les téléspectateurs et téléspectatrices pourront découvrir la saison 2 de la série The Last of Us en avril 2025. Il ne reste plus qu'à connaître la date précise de diffusion de chaque épisode de cette nouvelle saison, qui s'annonce aussi explosive que dramatique (nous ne vous en dirons pas plus, pour vous garder la surprise entière).
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Rendez-vous au mois d'avril 2025 pour découvrir la saison 2 de la série TV d'HBO The Last of Us.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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