The Last of Us série TV : La saison 2 s'offre un nouveau trailer et une fenêtre de sortie plus précise

Naughty Dog et HBO ont, récemment, partagé un nouveau trailer spectaculaire pour la saison 2 de la série TV The Last of Us, avec une nouvelle fenêtre de sortie.

Un nouveau trailer et fenêtre de sortie pour la saison 2 de la série The Last of Us

Un trailer bourré d'action pour la saison 2 de la série The Last of Us







Une fenêtre de sortie plus précise pour la saison 2 de la série The Last of Us







La saison 1 de la série TV d'HBO The Last of Us ayant rencontré un très grand succès dans le monde entier, les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec grande impatience les prochains épisodes. Ces derniers seront, dès lors, ravis d'apprendre qu'et que nous possédons, à présent,Effectivement, le 7 janvier 2025, Naughty Dog et HBO ont dévoilé. D'une durée légèrement supérieure à une minute, cette nouvelle vidéo met Abby (Kaitlyn Dever) sur le devant de la scène. Cette dernière arpente l'hôpital de la saison 1, qui est en état d'alerte suite aux actions de Joel (Pedro Pascal).Ce nouveau trailer montre, bien évidemment, les protagonistes, à savoir Joel et Ellie (Bella Ramsey), mais aussi d'autres personnages, tels que Tommy (Gabriel Luna) et Dina (Isabela Merced). Tout au long de la vidéo, nous pouvons entendre quelques mots prononcés par Abby, qui posent le ton de cette nouvelle saison : « Ce n'est pas grave si vous avez un code comme moi. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord qui sont juste... mauvaises ».Si nous savions que la saison 2 de la série TV The Last of Us allait être diffusée au début de l'année 2025, ce nouveau trailer partage une fenêtre de sortie plus précise. Ainsi,. Il ne reste plus qu'à connaître la date précise de diffusion de chaque épisode de cette nouvelle saison, qui s'annonce aussi explosive que dramatique (nous ne vous en dirons pas plus, pour vous garder la surprise entière).Rendez-vous au mois d'avril 2025 pour découvrir