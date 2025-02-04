The Last of Us série TV : La saison 2 mettra en scène un personnage « important » seulement mentionné dans les jeux

Un personnage « assez important » des jeux sera présent dans la saison 2 de la série TV The Last of Us.

Un personnage des jeux dans la saison 2 de la série The Last of Us

Il y a un personnage assez important dont on parle beaucoup dans le jeu [The Last of Us Part II], similaire à ce que nous avons fait avec Frank [Murray Bartlett] dans la saison 1, qui est dans cette saison. Il y a un casting très, très cool dont j'espère que nous pourrons parler bientôt.

'The Last of Us' season 2 'packs quite a wallop,' according to showrunners Craig Mazin and Neil Druckmann. See an exclusive inside look at what they call seven 'high-calorie, dense episodes.' https://t.co/1BrXhnYKbZ — Entertainment Weekly (@EW) February 3, 2025







Devant arriver au cours du mois d'avril 2025, la saison 2 de la série TV The Last of Us a, récemment, fait le plein de nouvelles informations. C'est ainsi que nous avons appris queIl y a très peu de temps, Neil Druckmann a été interviewé par les journalistes du site Entertainment Weekly à propos de la prochaine saison de la série TV The Last of Us. Au cours de l'entretien, Neil Druckmann a indiquéMalheureusement, Neil Druckmann n'a pas apporté de plus amples précisions et n'a, donc, pas donné le nom de ce mystérieux personnage. Neil Druckmann convoque, d'ailleurs, l'exemple de Frank, dont la relation amoureuse avec Bill est présentée dans le troisième épisode de la saison 1, baptisé « Long, long Time ». Il s'agit, pour rappel, d'une histoire inédite, car celle-ci n'est dévoilée, dans le premier jeu, qu'à travers des éléments optionnels que les joueurs et les joueuses peuvent collecter lors du passage d'Ellie et Joel dans la ville de Lincoln.Il va donc falloir attendre la sortie de la saison 2 de la série TV The Last of Us pour en savoir plus quant à ce « personnage assez important ». D'après les dernières informations connues, cette nouvelle et deuxième saison comportera 7 épisodes au total et est attendue pour le mois d'avril 2025.