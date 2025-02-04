The Last of Us série TV : La saison 2 mettra en scène un personnage « important » seulement mentionné dans les jeux

The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »
Le coût de développement de The Last of Us Online, qui a été annulé, se compterait en centaines de millions.
Il y a un personnage assez important dont on parle beaucoup dans le jeu [The Last of Us Part II], similaire à ce que nous avons fait avec Frank [Murray Bartlett] dans la saison 1, qui est dans cette saison. Il y a un casting très, très cool dont j'espère que nous pourrons parler bientôt.
Malheureusement, Neil Druckmann n'a pas apporté de plus amples précisions et n'a, donc, pas donné le nom de ce mystérieux personnage. Neil Druckmann convoque, d'ailleurs, l'exemple de Frank, dont la relation amoureuse avec Bill est présentée dans le troisième épisode de la saison 1, baptisé « Long, long Time ». Il s'agit, pour rappel, d'une histoire inédite, car celle-ci n'est dévoilée, dans le premier jeu, qu'à travers des éléments optionnels que les joueurs et les joueuses peuvent collecter lors du passage d'Ellie et Joel dans la ville de Lincoln.
'The Last of Us' season 2 'packs quite a wallop,' according to showrunners Craig Mazin and Neil Druckmann. See an exclusive inside look at what they call seven 'high-calorie, dense episodes.' https://t.co/1BrXhnYKbZ— Entertainment Weekly (@EW) February 3, 2025
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