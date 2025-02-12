The Last of Us série TV : L'une des actrices dément une rumeur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 février 2025 à 10h52
L'une des actrices de la saison 2 de la série TV The Last of Us est revenue sur une rumeur concernant sa sécurité lors du tournage.
The Last of Us série TV : L'une des actrices dément une rumeur
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 de la série TV The Last of Us introduira de nouveaux personnages, dont Abby, qui est incarnée par Kaitlyn Dever. L'actrice a, récemment, prononcé quelques mots concernant une rumeur, qui laissait entendre qu'elle avait besoin d'une sécurité additionnelle. 

Pas de sécurité supplémentaire pour Kaitlyn Dever lors du tournage de la saison 2 de The Last of Us

En effet, au cours d'une interview avec les journalistes de Variety, Kaitlyn Dever a expliqué qu'elle n'a pas eu besoin de sécurité supplémentaire lors du tournage de la saison 2 de The Last of Us, comme avait pu le déclarer l'actrice Isabela Merced (Dina) l'été dernier : « Tout d'abord, je dois dire que ce n'est pas vrai et que je n'ai jamais dit cela personnellement. Je sais que cela a été dit il y a un certain temps, et ce n'est pas vrai ». La question de la sécurité de Kaitlyn Dever est assez importante, étant donné que de nombreux fans détestent le personnage d'Abby et l'ont fait savoir par le passé, notamment après la sortie de The Last of Us Part II.

Lors de l'entretien, Kaitlyn Dever a parlé de son implication dans la franchise The Last of Us, qui a un fandom très solide, et ce, depuis des années : 
Mais aller de l'avant et faire partie d'une franchise aussi importante et très, très aimée, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, et j'apprends chaque jour comment avancer dans ce nouveau monde qu'est le fandom de « Last of Us ». Je pense qu'il est toujours difficile d'entrer dans ce monde, surtout parce qu'il a déjà eu sa [première] saison et que je suis le nouveau venu dans ce monde. Mais je pense que je le traite et l'aborde comme je le fais pour tout, c'est-à-dire avec authenticité et honnêteté, en essayant d'être aussi organique que possible dans mon approche du rôle et en y apportant ma propre énergie, si cela a du sens. Je veux rendre justice au personnage et j'espère que les gens apprécieront ce que j'en ferai.
Rappelons, pour conclure, que la saison 2 de la série The Last of Us doit arriver au cours du mois d'avril 2025. Celle-ci proposera 7 épisodes au total.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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