The Last of Us série TV : L'une des actrices dément une rumeur

The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »
Le coût de développement de The Last of Us Online, qui a été annulé, se compterait en centaines de millions.
Mais aller de l'avant et faire partie d'une franchise aussi importante et très, très aimée, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, et j'apprends chaque jour comment avancer dans ce nouveau monde qu'est le fandom de « Last of Us ». Je pense qu'il est toujours difficile d'entrer dans ce monde, surtout parce qu'il a déjà eu sa [première] saison et que je suis le nouveau venu dans ce monde. Mais je pense que je le traite et l'aborde comme je le fais pour tout, c'est-à-dire avec authenticité et honnêteté, en essayant d'être aussi organique que possible dans mon approche du rôle et en y apportant ma propre énergie, si cela a du sens. Je veux rendre justice au personnage et j'espère que les gens apprécieront ce que j'en ferai.
Rappelons, pour conclure, que la saison 2 de la série The Last of Us doit arriver au cours du mois d'avril 2025. Celle-ci proposera 7 épisodes au total.
"Apple Cider Vinegar" star Kaitlyn Dever denies reports that she had to get extra security while filming #TheLastofUs because people hate her character Abby:— Variety (@Variety) February 9, 2025
"Well, firstly, I have to say, actually, that's not true, and I didn't ever personally say that. I know that was said a… pic.twitter.com/fmtdrEPcwM
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