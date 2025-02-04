The Last of Us série TV : L'apparence d'Abby dans la saison 2 sera différente de celle du jeu, voici pourquoi

The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »
Le coût de développement de The Last of Us Online, qui a été annulé, se compterait en centaines de millions.
Il n'y a pas autant d'action violente d'un moment à l'autre. C'est plus une question de drame. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action ici. Il s'agit simplement, encore une fois, de priorités différentes et de la manière dont on l'aborde.
Kaitlyn a l'esprit du jeu en elle. Ce que j'ai toujours aimé dans l'idée, c'est que vous allez être continuellement mis au défi, comme vous l'avez été dans la saison 1. Quand vous essayez de choisir un héros, c'est difficile parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des héros. Pour chaque acte héroïque, il y a quelqu'un qui souffre de l'autre côté et qui peut vous voir raisonnablement comme un méchant. Quand vous regardez Kaitlyn, il y a quelque chose dans ses yeux qui fait que, même en dépit de ce qu'elle vit, vous vous sentez proche d'elle. Il était important que nous trouvions quelqu'un à qui nous pourrions nous attacher de la même manière qu'à Bella [Bella Ramsey, qui interprète Ellie].
Rappelons, en guise de conclusion, que la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui proposera 7 épisodes au total, doit sortir au cours du mois d'avril 2025. Aucune date de sortie précise n'est connue à ce jour.
'The Last of Us' season 2 'packs quite a wallop,' according to showrunners Craig Mazin and Neil Druckmann. See an exclusive inside look at what they call seven 'high-calorie, dense episodes.' https://t.co/1BrXhnYKbZ— Entertainment Weekly (@EW) February 3, 2025
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