The Last of Us série TV : L'apparence d'Abby dans la saison 2 sera différente de celle du jeu, voici pourquoi

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 février 2025 à 11h13
Neil Druckmann a, récemment, expliqué pourquoi l'apparence physique d'Abby dans la saison 2 de la série TV The Last of Us n'est pas la même que celle dans le deuxième jeu.
The Last of Us série TV : L'apparence d'Abby dans la saison 2 sera différente de celle du jeu, voici pourquoi
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 de la série TV The Last of Us racontera la suite des aventures d'Ellie et Joel et mettra, ainsi, en scène Abby, qui est présente dans le deuxième opus de la franchise de Naughty Dog. Dans cette nouvelle saison de la série TV The Last of Us, Abby aura une apparence physique quelque peu différente par rapport au deuxième jeu.

L'apparence d'Abby différente dans la série The Last of Us que dans le jeu

Neil Druckmann s'est, récemment, entretenu avec les journalistes du site Entertainment Weekly et a apporté de plus amples informations concernant la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui est attendue pour le mois d'avril 2025. Au cours de l'interview, Neil Druckmann a apporté des explications en ce qui concerne l'apparence physique d'Abby, incarnée par Kaitlyn Dever, dans la série The Last of Us, qui n'est pas la même que dans The Last of Us Part II.
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Ce changement serait dû au fait que les priorités ne sont pas les mêmes entre les deux productions. Neil Druckmann précise que, dans le jeu, Abby se comporte de la même manière que Joel « dans la façon dont elle manipule certaines choses » et que cela est, de ce fait, moins important dans la série TV.
Il n'y a pas autant d'action violente d'un moment à l'autre. C'est plus une question de drame. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action ici. Il s'agit simplement, encore une fois, de priorités différentes et de la manière dont on l'aborde.
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Par la suite, Neil Druckmann parle de Kaitlyn Dever, qui joue Abby dans la saison 2 de la série TV the Last of Us : 
Kaitlyn a l'esprit du jeu en elle. Ce que j'ai toujours aimé dans l'idée, c'est que vous allez être continuellement mis au défi, comme vous l'avez été dans la saison 1. Quand vous essayez de choisir un héros, c'est difficile parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des héros. Pour chaque acte héroïque, il y a quelqu'un qui souffre de l'autre côté et qui peut vous voir raisonnablement comme un méchant. Quand vous regardez Kaitlyn, il y a quelque chose dans ses yeux qui fait que, même en dépit de ce qu'elle vit, vous vous sentez proche d'elle. Il était important que nous trouvions quelqu'un à qui nous pourrions nous attacher de la même manière qu'à Bella [Bella Ramsey, qui interprète Ellie].
Rappelons, en guise de conclusion, que la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui proposera 7 épisodes au total, doit sortir au cours du mois d'avril 2025. Aucune date de sortie précise n'est connue à ce jour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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