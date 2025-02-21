The Last of Us série TV : Combien d'épisodes pour la saison 2 ?

Il se peut que vous vous demandiez combien d'épisodes seront disponibles dans la saison 2 de la série TV de The Last of Us. Nous vous apportons la réponse.

Combien d'épisodes pour la saison 2 de la série The Last of Us ?







Nous avons sept épisodes. Ce sont des épisodes riches et denses. Si vous considérez que l'action, le drame et l'ampleur sont les éléments qui créent une nature épique, chacun de ces épisodes sera assez impressionnant. Vous ne vous ennuierez pas.







En cette année 2025, et plus précisément au mois d'avril, les téléspectateurs et téléspectatrices vont pouvoir découvrir la suite des aventures d'Ellie et Joel, narrées dans. D'ailleurs, certaines personnes se demandentD'après les informations partagées,. Neil Druckmann, qui est le créateur de la licence, et Craig Mazin, le co-showrunner de la série, avaient partagé ce chiffre en 2024.Pour rappel, la saison 1 de la série TV The Last of Us comporte neuf épisodes. Ainsi, la deuxième aura deux épisodes de moins. Toutefois, Neil Druckmann a tenu à rassurer les téléspectateurs et téléspectatrices et a, notamment, déclaré au cours d'une interview accordée à Entertainment Weekly :À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas la durée de chaque. Il y a des chances que leur longueur soit assez similaire à ce qui était proposé pour ceux de la toute première saison de la série TV d'HBO.Comme vous le savez probablement déjà,sera diffusée à partir du 14 avril 2025, en France. En ce qui concerne le casting de cette nouvelle saison, nous retrouverons Bella Ramsey, qui incarne Ellie, et Pedro Pascal, qui joue Joel. Kaitlyn Dever prête ses traits à Abby tandis que Isabela Merced sera Dina. Selon les dernières informations connues, nous devrions avoir le droit à deux saisons supplémentaires, au moins.