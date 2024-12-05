The Last of Us s'offre un magnifique jeu de société, The Last of Us: Escape the Dark

Le jeu de plateau The Last of Us: Escape the Dark de Themeborne est désormais disponible à l'achat.

Le jeu de plateau The Last of Us: Escape the Dark est disponible





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The Last of Us: Escape the Dark™ is a thrilling new board game of atmospheric survival set in the treacherous world of the award-winning video game franchise by Naughty Dog.



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De nos jours, il est de plus en plus commun de voir des licences vidéoludiques bénéficier d'adaptations en jeu de société ou de plateau, afin de prolonger le plaisir et attirer un nouveau public. Nous pourrions, par exemple, citer le jeu de plateau Dark Souls - The Board Game de Steamforged, celui de Fallout d'Asmodee ou encore The Witcher - L'Ancien Monde édité par Matagot.. Il s'agit ni plus ni moins que deGrâce à une campagne Kickstarter (financement participatif) réussie, et après un report de plusieurs mois,. À retrouver sur le site officiel de Themeborne, ce jeu de plateau « d'aventure atmosphérique », qui est plongé dans l'univers de Naughty Dog, profite de « la dernière évolution du système Escape the Dark ».. Ces derniers, qui débutent leur aventure dans une zone de quarantaine abandonnée, doivent se rendre au sanctuaire de Jackson. Évidemment, le périple ne sera pas de tout repos et nécessite de tracer un itinéraire précis.(chasseurs, agents de la FEDRA et infectés).Pour. Les illustrations des cartes sont, d'ailleurs, sublimes, tout comme le plateau de jeu. Un rendu visuel qui sied parfaitement à la licence vidéoludique de Naughty Dog.D'après les informations disponibles sur le site de Themeborne,. Ledit jeu de plateau est vendu à 86,95 euros (hors frais de livraison). Un tapis de jeu, soit « The Last of Us: Escape the Dark Playmat », est vendu séparément et à 37,95 €. Notons qu'il est possible de télécharger le manuel de règles en format PDF, sur le site en question. Or, à l'heure actuelle, The Last of Us: Escape the Dark ne semble pas disponible dans la langue française. En espérant que cela sera le cas, à l'avenir.