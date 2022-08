The Last of Us Part I : Le prétéléchargement est disponible

🚨 The Last of Us™ Part I



Download Size : 68.008 GB (Version: 1.001.000)



Pre-Load : August 26

Launch : September 2



#TheLastOfUsPartI — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 25, 2022

Le remake de, soit The Last of Us Part I, doit débarquer dans très peu de temps sur la dernière console de Sony. En effet, le titre se rendra disponible dès le 2 septembre prochain sur PS5. Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste donc plus qu'une semaine à patienter avant de retrouver Joel et Ellie.Pour l'heure, les joueurs et les joueuses, ayant précommandé l'une des versions numériques de The Last of Us Part I, peuvent d'ores et déjà télécharger les fichiers du jeu, afin d'être prêt le jour J. Effectivement, comme indiqué par Naughty Dog et le compte Twitter PlayStation Size,depuis ce vendredi 26 août. D'après les dernières informations partagées, le poids total du jeu est d'environ 68 Go. Remarquons alors, à titre de comparaison, quepesait presque 100 Go, à son lancement.Rappelons que le remake The Last of Us Part I proposera des améliorations graphiques importantes, ainsi qu'une IA retravaillée et un gameplay modernisé. De plus, les joueurs et les joueuses auront accès à de nombreuses options d'accessibilité ainsi qu'à de nouvelles fonctionnalités. Selon les détails partagés sur un article de PlayStation Blog , The Last of Us Part I proposera du 4K natif en 30 FPS ou bien du 4K dynamique en 60 FPS, tout en supportant la 3D audio.The Last of Us Part I sort le 2 septembre 2022 sur PS5. Le titre arrivera, plus tard, sur PC.