The Last of Us Part I : La version PC possède sa date de sortie

Le 2 septembre 2022, les joueurs et les joueuses étant sur PS5 ont pu parcourir le remake du premier opus de la franchise, soit The Last of Us Part I. Or, comme vous le savez probablement déjà,. D'ailleurs, nous savons, désormais, quand.En effet, lors de la cérémonie des Game Awards 2022, qui s'est déroulée dans la nuit du 8 au 9 décembre 2022,a été annoncée, par le biais d'une nouvelle vidéo. Ainsi, les joueurs et les joueuses sur PC pourront découvrir ledit remake dès leAu moment où nous écrivons ces lignes, Naughty Dog n'a pas encore partagé de détails au sujet des spécificités de cette version et n'a pas encore communiqué quant aux configurations PC (minimale et recommandée) du portage PC de The Last of Us Part I. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.Rendez-vous doncpour découvrir ou redécouvrir The Last of Us Part I sur PC.