The Last of Us : Les images d'un film d'animation annulé font surface

Avec le succès de The Last of Us et avant la sortie de sa suite, Sony avait imaginé créer un court-métrage d'animation, qui a malheureusement été annulé. Néanmoins, certaines images sont apparues sur la toile.

À lire également

The Last of Us Part II : L'artbook aura le droit à une édition Deluxe