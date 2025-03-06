The Last of Us : La série TV étend encore son casting pour la saison 2

Plusieurs acteurs et actrices ont rejoint le casting de la saison 2 de la série TV The Last of Us.

Six nouveaux acteurs et actrices pour la saison 2 de la série The Last of Us et leur rôle respectif

EXCLUSIVE: “The Last of Us” Season 2 has cast Joe Pantoliano as Eugene, Robert John Burke as bar owner Seth and Noah Lamanna as Kate



Alanna Ubach, Ben Ahlers and Hettienne Park have also been cast as characters not from the video game.https://t.co/kgLlEvGK5G — Variety (@Variety) March 5, 2025







Au mois d'avril 2025, les téléspectateurs et téléspectatrices vont (enfin) pouvoir découvrir la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui narrera la suite des aventures de Joel et Ellie. Alors qu'il ne reste plus que quelques semaines à patienter, au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons appris queEn effet, les journalistes de Variety ont annoncé, via un récent article, qui a été partagé sur le compte Twitter/X du site, que. Certains auront un rôle plutôt important dans cette prochaine saison.Joe Pantoliano (Bad Boys for Life et The Matrix) interprétera Eugene, qui est un personnage du deuxième jeu de Naughty Dog et qui sera davantage présent dans la saison 2 de la série TV The Last of Us. Robert John Burke (Law & Order: Special Victims Unit) a été choisi pour le rôle de Seth, le détenteur du bar de Jackson, alors que Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds) sera Kat, la précédente copine d'Ellie (avant Dina, donc). Pour finir, Ben Alhers (The Gilded Age) interprétera Burton, Hetienne Park (The Girls on the Bus) jouera Elise Park et Alanna Ubach (Euphoria) prêtera ses traits à Hanrahan. Ces trois derniers sont de nouveaux personnages.Autant dire que la saison 2 de la série TV The Last of Us sera riche en nouveaux visages. Comme vous l'aurez compris, certains jouent des personnages mentionnés dans les jeux du studio de développement Naughty Dog et d'autres des nouveaux. En ce qui concerne les protagonistes, Pedro Pascal prête toujours ses traits à Joel et Bella Ramsey joue toujours Ellie dans cette nouvelle saison.Rendez-vous dès le 14 avril 2025 pour découvrir la saison 2 de la série The Last of Us, qui compte 7 épisodes au total.