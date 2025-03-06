The Last of Us : La série TV étend encore son casting pour la saison 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 mars 2025 à 11h06
Plusieurs acteurs et actrices ont rejoint le casting de la saison 2 de la série TV The Last of Us.
The Last of Us : La série TV étend encore son casting pour la saison 2
Au mois d'avril 2025, les téléspectateurs et téléspectatrices vont (enfin) pouvoir découvrir la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui narrera la suite des aventures de Joel et Ellie. Alors qu'il ne reste plus que quelques semaines à patienter, au moment où nous écrivons ces lignes, nous avons appris que le casting de la saison 2 de la série The Last of Us a accueilli de plus amples acteurs et actrices

Six nouveaux acteurs et actrices pour la saison 2 de la série The Last of Us et leur rôle respectif

En effet, les journalistes de Variety ont annoncé, via un récent article, qui a été partagé sur le compte Twitter/X du site, que six acteurs et actrices ont rejoint la série TV The Last of Us, et plus précisément pour la saison 2. Certains auront un rôle plutôt important dans cette prochaine saison. 

Joe Pantoliano (Bad Boys for Life et The Matrix) interprétera Eugene, qui est un personnage du deuxième jeu de Naughty Dog et qui sera davantage présent dans la saison 2 de la série TV The Last of Us. Robert John Burke (Law & Order: Special Victims Unit) a été choisi pour le rôle de Seth, le détenteur du bar de Jackson, alors que Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds) sera Kat, la précédente copine d'Ellie (avant Dina, donc). Pour finir, Ben Alhers (The Gilded Age) interprétera Burton, Hetienne Park (The Girls on the Bus) jouera Elise Park et Alanna Ubach (Euphoria) prêtera ses traits à Hanrahan. Ces trois derniers sont de nouveaux personnages.
Autant dire que la saison 2 de la série TV The Last of Us sera riche en nouveaux visages. Comme vous l'aurez compris, certains jouent des personnages mentionnés dans les jeux du studio de développement Naughty Dog et d'autres des nouveaux. En ce qui concerne les protagonistes, Pedro Pascal prête toujours ses traits à Joel et Bella Ramsey joue toujours Ellie dans cette nouvelle saison.
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Rendez-vous dès le 14 avril 2025 pour découvrir la saison 2 de la série The Last of Us, qui compte 7 épisodes au total.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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