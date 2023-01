The Last of Us : La série d'HBO trouve son diffuseur en France

Où voir la série The Last of Us en France ?

Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. The Last of Us, ce sera sur Prime Video le 16 janvier, en exclusivité et sans surcoût. pic.twitter.com/aLSgA8jdJJ — Prime Video France (@PrimeVideoFR) January 12, 2023

Comme vous le savez probablement déjà, le partenariat entre OCS (qui vient d'être racheté par Canal+) et HBO s'est terminé il y a peu de temps. Ainsi, depuis cette annonce, de nombreuses personnes s'interrogeaient sur. Celui-ci était inconnu... jusqu'à aujourd'hui.C'est grâce à une récente publication de Prime Video France sur Twitter que nous apprenons la bonne nouvelle :. D'ailleurs, contrairement à d'autres séries, notamment Game of Thrones, il ne sera pas nécessaire de payer un surcoût pour voir les épisodes The Last of Us. Seul un abonnement actif à ladite plateforme suffit.À ce sujet, notons qu'à compter du 16 janvier, nous aurons le droit à un nouvel épisode toutes les semaines : « chaque épisode sera disponible le lendemain de la diffusion aux USA sur Prime Video ».Pour rappel, Craig Mazin (connu pour Chernobyl) et Neil Druckmann sont aux commandes de la série The Last of Us. En ce qui concerne le casting, Joel est joué par Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) et Bella Ramsey (Game of Thrones) prête ses traits à Ellie. En outre, Marlene est incarnée par Merle Dandridge et Tommy par Gabriel Luna. Dans un trailer récemment partagé, nous pouvons également voir que Troy Baker et Ashley Johnson, qui ont joué Ellie et Joel en Motion Capture pour les jeux, sont également présents dans la série.Rendez-vous donc le