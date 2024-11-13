The Last of Us : La saison 2 possède une fenêtre de sortie

La saison 2 de la série TV The Last of Us devrait se rendre disponible au début de l'année 2025 et a, d'ailleurs, une fenêtre de sortie plus précise.

La saison 2 de la série The Last of Us débarque début 2025

Max has revealed fresh release details for a number of their upcoming shows, including the sophomore seasons of The Last of Us and Peacemaker. https://t.co/lqzj32Z5Qm pic.twitter.com/5njScHn1pP — IGN (@IGN) November 12, 2024







Les téléspectateurs ayant apprécié la première saison de la série TV d'HBO The Last of Us attendent avec une grande impatience les prochains épisodes. Jusqu'à présent, nous savions que la deuxième saison était prévue pour 2025, mais nous ne possédions pas de plus amples informations. Ce qui est désormais chose révolue puisqu', il y a peu de temps.En effet, les journalistes du site IGN ont, récemment, annoncé, dans un article dédié, que. Cette fenêtre de sortie aurait été révélée au cours d'une présentation d'HBO quant à la programmation 2025 à plusieurs journalistes, il y a de cela quelques jours.De ce fait, la saison 2 de la série The Last of Us devrait, dans l'idée, arriver sur nos écrans entre le 20 mars et le 20 juin 2025. Il y a fort à parier que la date de sortie précise sera révélée dans les mois à venir. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que cela sera le cas.En attendant, rappelons que pour le The Last of Us Day 2024, nous avons eu le droit à un premier trailer en ce qui concerne la saison 2, qui présente quelques nouveaux personnages, notamment Dina (jouée par Isabela Merced) ou encore Abby (incarnée par Kaitlyn Dever).Pour finir, sachez que, selon des informations partagées par Craig Mazin, l'un des créateurs de la série, une saison 3 et, potentiellement, une saison 4 devraient voir le jour.