The Last of Us : La saison 2 possède une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 novembre 2024 à 11h11
La saison 2 de la série TV The Last of Us devrait se rendre disponible au début de l'année 2025 et a, d'ailleurs, une fenêtre de sortie plus précise.
The Last of Us : La saison 2 possède une fenêtre de sortie
Les téléspectateurs ayant apprécié la première saison de la série TV d'HBO The Last of Us attendent avec une grande impatience les prochains épisodes. Jusqu'à présent, nous savions que la deuxième saison était prévue pour 2025, mais nous ne possédions pas de plus amples informations. Ce qui est désormais chose révolue puisqu'une fenêtre de sortie pour la saison 2 de la série The Last of Us a été dévoilée, il y a peu de temps.

La saison 2 de la série The Last of Us débarque début 2025

En effet, les journalistes du site IGN ont, récemment, annoncé, dans un article dédié, que la saison 2 de la série TV The Last of Us se rendra disponible au cours du printemps de l'année 2025. Cette fenêtre de sortie aurait été révélée au cours d'une présentation d'HBO quant à la programmation 2025 à plusieurs journalistes, il y a de cela quelques jours.
De ce fait, la saison 2 de la série The Last of Us devrait, dans l'idée, arriver sur nos écrans entre le 20 mars et le 20 juin 2025. Il y a fort à parier que la date de sortie précise sera révélée dans les mois à venir. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que cela sera le cas.

En attendant, rappelons que pour le The Last of Us Day 2024, nous avons eu le droit à un premier trailer en ce qui concerne la saison 2, qui présente quelques nouveaux personnages, notamment Dina (jouée par Isabela Merced) ou encore Abby (incarnée par Kaitlyn Dever).

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Pour finir, sachez que, selon des informations partagées par Craig Mazin, l'un des créateurs de la série, une saison 3 et, potentiellement, une saison 4 devraient voir le jour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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