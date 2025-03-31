The Last of Us : « Joel avait raison » selon Neil Druckmann

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 mars 2025 à 15h10
Neil Druckmann s'est, récemment, exprimé au sujet de la décision et des actions de Joel.
The Last of Us : « Joel avait raison » selon Neil Druckmann
Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices sont impatients de découvrir la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui reprendra les événements du deuxième jeu, Neil Druckmann et Craig Mazin ont partagé leur opinion concernant la décision cruciale prise par Joel (à la fin du premier jeu et de la première saison).

Ce qui suit comporte des spoilers concernant les jeux The Last of Us de Naughty Dog et la série TV d'HBO.

Neil Druckmann admet que Joel a raison

Que ce soit dans le premier jeu, The Last of Us, ou à la fin de la première saison de la série TV d'HBO, les joueurs et téléspectateurs sont témoins d'un choix décisif pris par Joel : la création du remède implique, malheureusement, la mort d'Ellie. Une conséquence que Joel ne peut concevoir : ce dernier élimine alors toutes les personnes dans l'hôpital afin de récupérer Ellie et l'emmener loin afin de la garder en vie. Une action qui empêche alors la fabrication du remède, qui pourrait sauver l'Humanité. 

À ce sujet, et lors d'une interview avec les journalistes d'IGN, Neil Druckmman a déclaré que Joel a raison, selon lui : « Je pense que Joel avait raison. Si j'étais dans la position de Joel, j'espère pouvoir faire ce qu'il a fait pour sauver ma fille ». Craig Mazin, qui est producteur exécutif de la série TV d'HBO, s'est également prononcé : « C'est très intéressant, car je pense que si j'avais été à la place de Joel, j'aurais probablement fait ce qu'il a fait. Mais j'aime à penser que je ne l'aurais pas fait. C'est le côté intéressant de la moralité de la chose. Et c'est pourquoi la fin du premier jeu est si provocante et si merveilleuse. Elle ne vous permet de vous en sortir en tant que joueur ».

La décision de Joel, dans The Last of Us, fait débat depuis des années

Depuis que le premier jeu The Last of Us est sorti, soit d'abord sur PS3, de nombreux joueurs et joueuses ont débattu autour de la décision et des actions finales de Joel. Ce dénouement pose, effectivement, beaucoup de questions, notamment d'un point de vue moral. Celles-ci ont trouvé quelques réponses dans la deuxième opus de la franchise, à savoir The Last of Us Part II, et seront, très certainement, mises sur le devant de la scène dans la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui se rendra disponible dès le 14 avril 2025 en France.
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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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