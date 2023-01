The Last of Us est le deuxième meilleur démarrage pour une série HBO

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous le savez probablement déjà, le premier épisode de la série TV d'HBO The Last of Us est disponible sur Prime Video, depuis le 16 janvier 2023 (la veille aux États-Unis). D'ailleurs, depour découvrir le début des aventures de Joel et Ellie, sur leur écran.En effet, d'après les dernières statistiques partagées . Il s'agit, ainsi, dudepuis plus de dix ans, et plus précisément depuis Boardwalk Empire. La première place (en termes de démarrage) est détenue par House of Dragon, la série préquelle de Game of Thrones.Notons que sur le site Rotten Tomatoes, la série The Last of Us possède la note de 99 % (critiques) et 96 % (public/audience). Des résultats plutôt importants, vous en conviendrez certainement. Pour rappel, un nouvel épisode de la Saison 1 de The Last of Us arrive chaque semaine, en France, sur Prime Video. De ce fait, le deuxième, présenté dans un récent trailer, devrait normalement se rendre disponible le lundi 23 janvier 2023.Finalement, remarquons que dans la série The Last of Us, créée par Neil Druckmann et Craig Mazin, Joel est joué par Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) tandis que Bella Ramsey (Game of Thrones) prête ses traits à Ellie.