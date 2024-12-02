PS Store : De multiples jeux à prix réduit grâce à la promotion 30e anniversaire (jusqu'au 21 décembre 2024)

Le PlayStation Store s'est récemment doté d'une nouvelle promotion, soit « 30th anniversary », qui prend fin le 21 décembre 2024.

PS Store, la promo « 30th anniversary » (jusqu'au 21 décembre 2024)

EA Sports FC 25 Édition Ultimate (PS4 et PS5) → 54,99 € au lieu de 109,99 €.

(PS4 et PS5) → 54,99 € au lieu de 109,99 €. Gran Turismo 7 (PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. The Last of Us Part I (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Horizon Forbidden West Complete Edition (PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 Gold Edition (PS5) → 74,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS5) → 74,99 € au lieu de 99,99 €. Assassin's Creed Mirage Édition Deluxe (PS4 et PS5) → 23,99 $ au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 23,99 $ au lieu de 59,99 €. V Rising (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Star Wars Jedi: Survivor Édition Deluxe (PS5) → 39,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 99,99 €. Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. God of War (PlayStation Hits) (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

(PlayStation Hits) (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €. The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Dead Space Édition Digitale Deluxe (PS5) → 22,49 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 22,49 € au lieu de 89,99 €. Hunt: Showdown 1896 (PS5) → 19,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 19,49 € au lieu de 29,99 €. Days Gone (PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €. Darkest Dungeon II (PS4 et PS5) → 29,24 € au lieu de 38,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,24 € au lieu de 38,99 €. The Quarry Édition Deluxe (PS4 et PS5) → 12,74 € au lieu de 84,99 €.

(PS4 et PS5) → 12,74 € au lieu de 84,99 €. Enotria: The Last Song Standard Edition (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.

(PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €. Dredge (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €. Little Nightmares Complete Edition (PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €. Lords of the Fallen (PS5) → 27,99 € au lieu de 69,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») a accueillidans la langue de Shakespeare. Grâce à cette nouvelle promotion, les joueurs et les joueuses peuvent, ainsi, se procurer des jeux PS4 et PS5 à moindre coût. Comme indiqué précédemment,Comme à l'accoutumée, nous mettons à disposition, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :