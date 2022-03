PlayStation s'intéressera « toujours » à la création de jeux narratifs et solo, selon le directeur du studio

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Récemment, PlayStation a acquis Haven Studios. Le studio, dirigé par Jade Raymond, vétéran d'Assassin's Creed, a pour objectif de créer un jeu avec « une expérience multijoueur moderne ». Il y a de cela plusieurs semaines, PlayStation avait fait l'acquisition de Bungie, connu pour la licence multijoueur Destiny.De ce fait, de nombreuses questions se posent quant à l'avenir de la firme et sa trajectoire en matière de jeux vidéo : Les joueurs n'auront plus le droit qu'à des titres avec une forte dimension multijoueur, dorénavant ? Qu'en est-il des productions essentielles narratives ? Hermen Hulst, le directeur de PlayStation Worldwide Studios, s'est exprimé à ce sujet.En effet, les journalistes du site gamesindustry.biz ont récemment interviewé Hermen Hulst. Au sujet de l'avenir des jeux narratifs et solo, il a déclaré : « De toute évidence, nous continuerons toujours à créer ces jeux narratifs, [se jouant] à un joueur, tels que Ghost of Tsushima, The Last of Us et Horizon Forbidden West ». Par la suite, il a ajouté : « Nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait ».Pour autant,car : « Cela nous permet de construire des mondes plus grands, cela nous permet de créer des liens sociaux vraiment significatifs entre les joueurs ».De ce fait, les joueurs et joueuses sévissant sur les consoles PlayStation auront. Il devrait, ainsi, y en avoir pour tous les goûts.