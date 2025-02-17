Neil Druckmann (The Last of Us) part toujours du principe qu'un jeu n'aura pas de suite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2025 à 18h03
Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, a, récemment, évoqué la complexité de faire des suites et est revenu sur sa manière de les approcher.
Neil Druckmann (The Last of Us) part toujours du principe qu'un jeu n'aura pas de suite
Comme vous le savez probablement déjà, Neil Druckmann est le directeur de Naughty Dog, qui a notamment développé la licence The Last of Us ou encore Uncharted, pour ne citer que ces deux exemples. Il y a très peu de temps, Neil Druckmann a parlé du processus de développement concernant les suites d'un même jeu et sa façon de les aborder.

Neil Druckmann parle du développement des suites 

En effet, lors du DICE Summit à Las Vegas, Neil Druckmann et Cory Barlog, qui est le directeur de Santa Monica Studio (God of War, notamment), ont discuté de différents sujets attenants au développement d'un jeu, et de ses potentielles suites. Répondant à une question du public, Neil Druckmann a alors expliqué qu'il ne part jamais du principe qu'un jeu va avoir le droit à une ou plusieurs suites :
[...] C'est une question à laquelle il m'est très facile de répondre, car je ne pense jamais à plusieurs jeux, parce que le jeu que nous avons sous les yeux est tellement prenant. Je pense que vous vous portez la poisse si vous commencez à penser à la suite alors que vous travaillez sur le premier jeu. Donc, quand je faisais The Last of Us 2, oui, bien sûr. De temps en temps, une idée vous vient à l'esprit sur la direction qu'il pourrait prendre si nous avions l'occasion d'en faire un autre. Mais je l'aborde en me disant "et si je n'ai jamais l'occasion d'en faire un autre ?"... Je ne garde pas d'idée pour l'avenir. S'il y a une idée géniale, je fais de mon mieux pour la mettre en œuvre [...]
Par la suite, Neil Druckmann a précisé qu'il va voir ce qu'il a déjà fait, afin de déceler les éléments non résolus et dessiner le destin futur des personnages, lorsqu'une suite voit finalement le jour : 
[...] Et si j'ai l'impression que la réponse est qu'ils ne peuvent aller nulle part, alors je me dis "Je suppose qu'on va les tuer". Je plaisante à moitié, mais nous nous contentons de trouver le jeu suivant. Lorsque nous avons créé Uncharted 1, nous ne savions pas que l'on ferait la séquence du train d'Uncharted 2, ni de l'endroit où se trouverait Nathan Drake, mais nous l'avons compris lorsque nous avons créé Uncharted 2. Et finalement la même chose s'est produite avec Uncharted 3 et Uncharted 4 [...]
Des propos plutôt intéressants, vous en conviendrez très certainement. De ce fait, Neil Druckmann aborde toujours un jeu comme s'il n'allait pas avoir de suite. Un principe qui ne s'applique, évidemment, pas à la série TV The Last of Us, qui a le droit à plusieurs saisons.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »
The Last of Us 20 août 2026

The Last of Us Online aurait coûté des « centaines de millions »

Le coût de développement de The Last of Us Online, qui a été annulé, se compterait en centaines de millions.
The Last of Us : Un acteur très connu aurait pu incarner Joel dans la série TV
The Last of Us 17 août 2026

The Last of Us : Un acteur très connu aurait pu incarner Joel dans la série TV

Le personnage de Joel dans la série TV The Last of Us aurait pu être joué par un acteur célèbre, autre que Pedro Pascal.
The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original
The Last of Us 12 juin 2026

The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original

Un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série TV The Last of Us et incarnera un personnage qui n'est pas présent dans les jeux.

commentaire (0)