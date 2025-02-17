Neil Druckmann (The Last of Us) part toujours du principe qu'un jeu n'aura pas de suite

Neil Druckmann, le créateur de The Last of Us, a, récemment, évoqué la complexité de faire des suites et est revenu sur sa manière de les approcher.

Neil Druckmann parle du développement des suites

[...] C'est une question à laquelle il m'est très facile de répondre, car je ne pense jamais à plusieurs jeux, parce que le jeu que nous avons sous les yeux est tellement prenant. Je pense que vous vous portez la poisse si vous commencez à penser à la suite alors que vous travaillez sur le premier jeu. Donc, quand je faisais The Last of Us 2, oui, bien sûr. De temps en temps, une idée vous vient à l'esprit sur la direction qu'il pourrait prendre si nous avions l'occasion d'en faire un autre. Mais je l'aborde en me disant "et si je n'ai jamais l'occasion d'en faire un autre ?"... Je ne garde pas d'idée pour l'avenir. S'il y a une idée géniale, je fais de mon mieux pour la mettre en œuvre [...]

The Last of Us' Neil Druckmann says he doesn't have the confidence to plan for sequels https://t.co/IyxyJsgroJ pic.twitter.com/MG3zkaFWPl — Eurogamer (@eurogamer) February 17, 2025

[...] Et si j'ai l'impression que la réponse est qu'ils ne peuvent aller nulle part, alors je me dis "Je suppose qu'on va les tuer". Je plaisante à moitié, mais nous nous contentons de trouver le jeu suivant. Lorsque nous avons créé Uncharted 1, nous ne savions pas que l'on ferait la séquence du train d'Uncharted 2, ni de l'endroit où se trouverait Nathan Drake, mais nous l'avons compris lorsque nous avons créé Uncharted 2. Et finalement la même chose s'est produite avec Uncharted 3 et Uncharted 4 [...]

Comme vous le savez probablement déjà, Neil Druckmann est le directeur de Naughty Dog, qui a notamment développé la licenceou encore Uncharted, pour ne citer que ces deux exemples. Il y a très peu de temps,En effet, lors du DICE Summit à Las Vegas, Neil Druckmann et Cory Barlog, qui est le directeur de Santa Monica Studio (God of War, notamment), ont discuté de différents sujets attenants au développement d'un jeu, et de ses potentielles suites. Répondant à une question du public,Par la suite, Neil Druckmann a précisé qu'il va voir ce qu'il a déjà fait, afin de déceler les éléments non résolus et dessiner le destin futur des personnages, lorsqu'une suite voit finalement le jour :Des propos plutôt intéressants, vous en conviendrez très certainement. De ce fait,. Un principe qui ne s'applique, évidemment, pas à la série TV The Last of Us, qui a le droit à plusieurs saisons.