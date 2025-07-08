Vivre l'histoire de The Last of Us Part II Remastered dans l'ordre chronologique, c'est désormais possible

Naughty Dog a, récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur The Last of Us Part II Remastered, qui apporte une toute nouvelle façon de parcourir l'histoire grâce au mode Chronologique.

The Last of Us Part II Remastered s'offre, à la surprise générale, le mode Chronologique

Grâce au nouveau mode Chronologique, nous pensons que les joueurs plongeront plus profondément dans l'histoire de Part II. Par exemple, ils comprendront mieux pourquoi le fait qu'Ellie se voie offrir une guitare lui donne tant envie d'apprendre à en jouer, tandis que la traversée de Seattle fera un parallèle fascinant entre les itinéraires entremêlés d'Ellie et Abby. Vous verrez à quel point les protagonistes étaient proches de se croiser, l'impact de leurs actions l'une sur l'autre et bien plus.

Un mode difficile à développer

Proposer une histoire chronologique pour The Last of Us Part II n'était pas une mince affaire, compte tenu du soin particulier que nous avions apporté au déroulement initial de l'histoire de Part II. Nous remercions les développeurs de Naughty Dog, ainsi que nos partenaires chez Nixxes, d'avoir rendu le mode Chronologique aussi fluide que possible. Même si nous recommandons aux joueurs qui découvrent le jeu de découvrir l'histoire de Part II telle qu'elle a été conçue à l'origine, l'équipe a travaillé dur pour proposer une manière alternative de profiter de cet opus.

Des trophées et récompenses supplémentaires au programme de cette nouvelle mise à jour

Experience The Last of Us Part II in a whole new way with Chronological mode, a rearranged version of the game that lets you play the story in chronological order. 🕙



Available now with The Last of Us Part II Remastered via Patch v2.1.0 (PS5)*† and Patch v1.5 (PC)*. Learn more… pic.twitter.com/wVoMSUo5SW — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 8, 2025

C'est à la surprise générale que Naughty Dog a déployé une toute nouvelle mise à jour gratuite sur, disponible sur PS5 et PC.En effet, via un récent article sur le site officiel de Naughty Dog et sur PlayStation Blog, les développeurs de la licence The Last of Us ont annoncé que(via le patch 1.5 sur PC et 2.1.0 sur PS5).Comme son nom l'indique,. Naughty Dog écrit à ce sujet :Dans le même article,mais que celui-ci offre « une manière alternative de profiter de cet opus » :En plus d'ajouter le mode Chronologique,, qui se débloquent en terminant l'histoire de façon chronologique. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir deux nouveaux skins, qui plairont certainement : « vous pouvez incarner Joel et Tommy habillés respectivement en Nathan et Sam Drake dans le mode Sans Retour ». Évidemment, ce patch corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté et propose des « améliorations de performances ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PC ainsi que sur PS5.