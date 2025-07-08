Vivre l'histoire de The Last of Us Part II Remastered dans l'ordre chronologique, c'est désormais possible

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie
Le mod multijoueur de Speclizer a profité d'une nouvelle vidéo, tout en révélant une fenêtre de sortie.
Grâce au nouveau mode Chronologique, nous pensons que les joueurs plongeront plus profondément dans l'histoire de Part II. Par exemple, ils comprendront mieux pourquoi le fait qu'Ellie se voie offrir une guitare lui donne tant envie d'apprendre à en jouer, tandis que la traversée de Seattle fera un parallèle fascinant entre les itinéraires entremêlés d'Ellie et Abby. Vous verrez à quel point les protagonistes étaient proches de se croiser, l'impact de leurs actions l'une sur l'autre et bien plus.
Proposer une histoire chronologique pour The Last of Us Part II n'était pas une mince affaire, compte tenu du soin particulier que nous avions apporté au déroulement initial de l'histoire de Part II. Nous remercions les développeurs de Naughty Dog, ainsi que nos partenaires chez Nixxes, d'avoir rendu le mode Chronologique aussi fluide que possible. Même si nous recommandons aux joueurs qui découvrent le jeu de découvrir l'histoire de Part II telle qu'elle a été conçue à l'origine, l'équipe a travaillé dur pour proposer une manière alternative de profiter de cet opus.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Last of Us Part II Remastered est à retrouver sur PC ainsi que sur PS5.
Experience The Last of Us Part II in a whole new way with Chronological mode, a rearranged version of the game that lets you play the story in chronological order. 🕙— Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 8, 2025
Available now with The Last of Us Part II Remastered via Patch v2.1.0 (PS5)*† and Patch v1.5 (PC)*. Learn more… pic.twitter.com/wVoMSUo5SW
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