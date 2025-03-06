The Last of Us Part III : Il ne faut pas parier dessus, selon Neil Druckmann

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 mars 2025 à 11h42
L'arrivée d'un troisième jeu pour la licence The Last of Us est incertaine, étant donné les récents propos de Neil Druckmann.
The Last of Us Part III : Il ne faut pas parier dessus, selon Neil Druckmann
La franchise vidéoludique The Last of Us, qui compte deux opus à ce jour, est très appréciée par les joueurs et les joueuses du monde entier. D'ailleurs, ces derniers espèrent vivement que Naughty Dog proposera un troisième jeu. Toutefois, l'arrivée d'un potentiel The Last of Us Part III n'est pas si sûre.

Neil Druckmann évoque, encore une fois, The Last of Us Part III 

En effet, Neil Druckmann a, récemment, été interviewé par les journalistes du site Variety à propos de la série TV The Last of Us. Au cours de l'échange, Variety a mentionné The Last of Us Part III et la réponse de Neil Druckmann fut la suivante
J'attendais cette question. La seule chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas parier sur le fait qu'il y aura plus de "The Last of Us". Ça pourrait être le cas.
Ces quelques mots prononcés par Neil Druckmann pourraient décevoir les fans de la franchise. Pour rappel, le directeur des jeux The Last of Us avait déclaré, en février 2024, et plus précisément dans le documentaire « Grounded II : Making The Last of Us Part II », avoir trouvé un « concept » pour un troisième opus. Toutefois, ces propos sont encore vagues. D'un côté, il se pourrait que Neil Druckmann ne cherche pas à s'avancer sur le sujet pour le moment, d'autant plus que Naughty Dog est actuellement occupé sur son prochain titre, Intergalactic: The Heretic Prophet. D'un autre côté, un tel projet pourrait ne pas voir le jour, finalement.
Reste donc à savoir si nous aurons le droit, à l'avenir, à The Last of Us Part III ou non. Comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, à l'heure actuelle.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie
TLOU 2 22 juin 2026

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie

Le mod multijoueur de Speclizer a profité d'une nouvelle vidéo, tout en révélant une fenêtre de sortie.
The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs
TLOU 2 27 avril 2026

The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs

L'abandon du projet The Last of Us Online a été un véritable drame pour les passionnés de la franchise, mais aussi pour les développeurs qui le décrivent encore comme « le meilleur jeu multijoueur auquel ils aient jamais joué ».
The Last of Us : De nouvelles histoires avec Joel prévues dans les prochaines années ?
TLOU 2 23 avril 2026

The Last of Us : De nouvelles histoires avec Joel prévues dans les prochaines années ?

Si The Last of Us Part II a choqué les admirateurs de Joel, le personnage pourrait bien revenir sous une forme ou une autre. C'est en tout cas ce qu'espère Troy Baker, qui lui a prêté sa voix dans les jeux.

commentaire (0)