The Last of Us Part III : Il ne faut pas parier dessus, selon Neil Druckmann

L'arrivée d'un troisième jeu pour la licence The Last of Us est incertaine, étant donné les récents propos de Neil Druckmann.

Neil Druckmann évoque, encore une fois, The Last of Us Part III

J'attendais cette question. La seule chose que je dirais, c'est qu'il ne faut pas parier sur le fait qu'il y aura plus de "The Last of Us". Ça pourrait être le cas.

Will there be a "Last of Us Part III" video game?



“I was waiting for this question,” Neil Druckmann says. “I guess the only thing I would say is don't bet on there being more of ‘Last of Us.' This could be it.”https://t.co/d6QyMVqTj9 — Variety (@Variety) March 5, 2025

La franchise vidéoludique The Last of Us, qui compte deux opus à ce jour, est très appréciée par les joueurs et les joueuses du monde entier. D'ailleurs, ces derniers espèrent vivement que Naughty Dog proposera un troisième jeu. Toutefois,En effet, Neil Druckmann a, récemment, été interviewé par les journalistes du site Variety à propos de la série TV The Last of Us. Au cours de l'échange,Ces quelques mots prononcés par Neil Druckmann pourraient décevoir les fans de la franchise. Pour rappel, le directeur des jeux The Last of Us avait déclaré, en février 2024, et plus précisément dans le documentaire « Grounded II : Making The Last of Us Part II », avoir trouvé un « concept » pour un troisième opus. Toutefois, ces propos sont encore vagues. D'un côté, il se pourrait que Neil Druckmann ne cherche pas à s'avancer sur le sujet pour le moment, d'autant plus que Naughty Dog est actuellement occupé sur son prochain titre, Intergalactic: The Heretic Prophet. D'un autre côté, un tel projet pourrait ne pas voir le jour, finalement.Reste donc à savoir si nous aurons le droit, à l'avenir, à The Last of Us Part III ou non. Comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, à l'heure actuelle.