The Last of Us Part II Remastered Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est un véritable succès, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner The Last of Us Part II Remastered comme il se doit ? Nous vous partageons la réponse.

Est-il possible de jouer à The Last of Us Part II Remastered sur Steam Deck ?

The Last of Us Part II Remastered for PC is officially Steam Deck Verified ahead of its release on April 3! 🎮✅



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Le portage PC deest disponible depuis le début du mois d'avril 2025. Comme toujours, certains joueurs et joueuses se posent des questions, plus ou moins évidentes, en ce qui concerne les possibilités liées au titre de Naughty Dog. D'ailleurs, la communauté se demandeNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console de Valve seront, très certainement, ravis d'apprendre que. Ainsi, celles et ceux qui le désirent peuvent débuter ou bien continuer leur partie sur le deuxième opus de la franchise The Last of Us via cette plateforme.Avant même le lancement desur PC, qui remonte au 3 avril 2025, Naughty Dog avait partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X. Le tout étant également confirmé sur la page Steam du titre, notamment par le biais de la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ».En guise de conclusion, rappelons queest arrivé en avril 2025 sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) et au cours du mois de janvier 2024 sur PS5. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :