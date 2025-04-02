The Last of Us Part II Remastered Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 avril 2025 à 14h24
Le Steam Deck, qui est un véritable succès, est très souvent utilisé par les joueurs mais peut-il faire tourner The Last of Us Part II Remastered comme il se doit ? Nous vous partageons la réponse.
The Last of Us Part II Remastered Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Le portage PC de The Last of Us Part II Remastered est disponible depuis le début du mois d'avril 2025. Comme toujours, certains joueurs et joueuses se posent des questions, plus ou moins évidentes, en ce qui concerne les possibilités liées au titre de Naughty Dog. D'ailleurs, la communauté se demande si The Last of Us Part II Remastered est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à The Last of Us Part II Remastered sur Steam Deck ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console de Valve seront, très certainement, ravis d'apprendre que The Last of Us Part II Remastered est bien jouable sur Steam Deck. Ainsi, celles et ceux qui le désirent peuvent débuter ou bien continuer leur partie sur le deuxième opus de la franchise The Last of Us via cette plateforme.
Avant même le lancement de The Last of Us Part II Remastered sur PC, qui remonte au 3 avril 2025, Naughty Dog avait partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X. Le tout étant également confirmé sur la page Steam du titre, notamment par le biais de la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck ».

Miniature vidéo

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En guise de conclusion, rappelons que The Last of Us Part II Remastered est arrivé en avril 2025 sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) et au cours du mois de janvier 2024 sur PS5. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 30,39 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie
TLOU 2 22 juin 2026

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie

Le mod multijoueur de Speclizer a profité d'une nouvelle vidéo, tout en révélant une fenêtre de sortie.
The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs
TLOU 2 27 avril 2026

The Last of Us Online annulé alors qu'il était acclamé par ses développeurs

L'abandon du projet The Last of Us Online a été un véritable drame pour les passionnés de la franchise, mais aussi pour les développeurs qui le décrivent encore comme « le meilleur jeu multijoueur auquel ils aient jamais joué ».
The Last of Us : De nouvelles histoires avec Joel prévues dans les prochaines années ?
TLOU 2 23 avril 2026

The Last of Us : De nouvelles histoires avec Joel prévues dans les prochaines années ?

Si The Last of Us Part II a choqué les admirateurs de Joel, le personnage pourrait bien revenir sous une forme ou une autre. C'est en tout cas ce qu'espère Troy Baker, qui lui a prêté sa voix dans les jeux.

commentaire (0)