The Last of Us Part II Remastered : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Last of Us Part II Remastered.

Configurations PC The Last of Us Part II Remastered

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11

Windows 10 ou 11 Mémoire vive → 16 Go

16 Go Processeur → Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzen 3 1300X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5500XT

NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5500XT Espace disque → 150 Go (SSD)

150 Go (SSD) Notes → « Low » - 720p et 30 FPS

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11

Windows 10 ou 11 Mémoire vive → 16 Go

16 Go Processeur → Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700 Espace disque → 150 Go (SSD)

150 Go (SSD) Notes → « Medium » - 1080p et 60 FPS

Config « High »

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11

Windows 10 ou 11 Mémoire vive → 16 Go

16 Go Processeur → Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 Espace disque → 150 Go (SSD)

150 Go (SSD) Notes → « High » - 1440p et 60 FPS

Config « Very High »

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11

Windows 10 ou 11 Mémoire vive → 32 Go

32 Go Processeur → Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT Espace disque → 150 Go (SSD)

150 Go (SSD) Notes → « Very High » - 4K et 60 FPS

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C'est au début du mois d'avril 2025 que les joueurs et les joueuses étant sur PC vont pouvoir découvrir la suite des aventures de Joel et Ellie, grâce à. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go ou bien 32 Go, pour la configuration la plus haute. D'après les informations partagées, il faut également avoir 150 Go d'espace disque disponible pour installerPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour rappel,, qui est déjà disponible sur PS5, arrive le 3 avril 2025 sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :