The Last of Us Part II Remastered : Heure de sortie sur PC en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 avril 2025 à 11h55
Retrouvez toutes les informations à connaître à propos de l'heure de sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PC en France, afin d'être prêt pour le lancement.
The Last of Us Part II Remastered : Heure de sortie sur PC en France
L'attente est bientôt terminée : le portage PC de The Last of Us Part II Remastered est sur le point de se rendre disponible, soit dès le 3 avril 2025. De nombreux joueurs et joueuses, qui évoluent sur PC, attendent avec impatience de découvrir la suite des aventures de Joel et Ellie. D'ailleurs, si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PC, afin que vous puissiez lancer le titre dès que possible.

Heure de sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PC en France

C'est grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Naughty Dog que nous pouvons répondre à cette question. Ainsi, selon les informations partagées, l'heure de sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PC est fixée à 19h (heure française), le 3 avril 2025. À cet horaire et à cette date, les joueurs et les joueuses étant sur PC pourront donc découvrir le deuxième opus de la fameuse franchise The Last of Us via la plateforme de Valve, Steam, ou bien via l'Epic Games Store.

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Prétéléchargement de The Last of Us Part II Remastered sur PC

À l'heure actuelle, Naughty Dog n'a pas indiqué que le prétéléchargement est disponible pour The Last of Us Part II Remastered sur PC. Il y a de faibles chances que ledit studio de développement fasse une annonce allant dans ce sens dans les prochains heures. Cela semble, toutefois, peu probable, en réalité, étant donné que la sortie du portage est très proche. Rappelons, à ce propos, que The Last of Us Part II Remastered exige de posséder 150 GO d'espace disque disponible sur son PC et qu'un SSD est requis.
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Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 3 avril 2025 en début de soirée pour découvrir ou bien redécouvrir The Last of Us Part II Remastered sur PC, via Steam ou bien via l'Epic Games Store. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :
  • PC (Steam)
    • Édition Standard → 30,39 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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