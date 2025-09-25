The Last of Us Part II fait une belle surprise à certains joueurs, avant le TLOU Day

Naughty Dog et PlayStation ont annoncé une très bonne nouvelle concernant The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II arrive dans le catalogue PS Plus

Qu'est-ce que le TLOU Day ?

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Alors que Naughty Dog s'apprête à célébrer le TLOU Day avec sa communauté, en cette fin de mois de septembre 2025,En effet, au cours du dernier State of Play, qui a eu lieu en fin de soirée le mercredi 24 septembre 2025,. Ainsi, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au PS Plus Extra ou bien PS Plus Extra Premium pourront découvrir, sans surcoût, The Last of Us Part II (PS4) ou The Last of Us Part II Remastered (PS5), et ce, dès le 26 septembre 2025. Une bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui n'ont pas encore parcouru les nouvelles aventures de Joel et Ellie.PlayStation a également profité de cet événement pour dévoiler les jeux PS Plus offerts en octobre 2025, et la sélection est plutôt bonne.Le TLOU Day, ou The Last of Us Day, est un jour commémoratif particulier pour les fans de la franchise de Naughty Dog. Celui-ci a toujours lieu le 26 septembre de chaque année, étant donné qu'il s'agit de la date de l'Outbreak Day, soit le moment où l'infection par le Cordyceps a atteint son seuil critique. Un événement qui est, notamment, narré dans l'introduction du tout premier jeu de la licence.Généralement,. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore ce que nous réserve le studio pour cette nouvelle édition, hormis l'arrivée dedans le catalogue PS Plus Extra et Premium. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5 et PC.