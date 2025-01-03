The Last of Us Part II est « le meilleur jeu jamais créé à ce jour » d'après Kanye West

Kanye West a, récemment, partagé ses impressions sur The Last of Us Part II, via son compte Instagram.

Kanye West fait l'éloge de The Last of Us Part II

Kanye West joins the ranks of artists who are sharing their love for The Last of Us Part 2 despite the game's sometimes polarizing reviews. https://t.co/RmZTLlhHkV — Game Rant (@GameRant) January 2, 2025

Depuis sa sortie en juin 2020,, qui est la suite du premier opus de la licence de Naughty Dog, a obtenu de nombreuses récompenses et distinctions. Dernièrement,En effet, comme reporté par plusieurs internautes sur Twitter/X et, notamment, les journalistes du site Game Rant,, et plus précisément via une story, qui date du 1janvier 2025. Le rappeur a ainsi dit que. Une déclaration qui n'est, évidemment pas, passée inaperçue sur la Toile.Pour rappel,, qui raconte donc la suite des aventures de Joel et Ellie, a été élu « Jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards 2020. Le titre, qui est d'abord sorti sur PS4 en 2020, s'est offert une version remasterisée sur PS5 en janvier 2024. De plus, comme annoncé lors des Game Awards 2024,va, à l'image de son aîné, se doter d'un portage PC, qui doit débarquer le 3 avril 2025.est donc à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4 et PS5. La version PC du titre se rendra disponible au début du mois d'avril 2025.