The Last of Us Part II est « le meilleur jeu jamais créé à ce jour » d'après Kanye West

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie
Le mod multijoueur de Speclizer a profité d'une nouvelle vidéo, tout en révélant une fenêtre de sortie.
Pour rappel, The Last of Us Part II, qui raconte donc la suite des aventures de Joel et Ellie, a été élu « Jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards 2020. Le titre, qui est d'abord sorti sur PS4 en 2020, s'est offert une version remasterisée sur PS5 en janvier 2024. De plus, comme annoncé lors des Game Awards 2024, The Last of Us Part II Remastered va, à l'image de son aîné, se doter d'un portage PC, qui doit débarquer le 3 avril 2025.
Kanye West joins the ranks of artists who are sharing their love for The Last of Us Part 2 despite the game's sometimes polarizing reviews. https://t.co/RmZTLlhHkV— Game Rant (@GameRant) January 2, 2025
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