The Last of Us Part II est « le meilleur jeu jamais créé à ce jour » d'après Kanye West

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 janvier 2025 à 16h33
Kanye West a, récemment, partagé ses impressions sur The Last of Us Part II, via son compte Instagram.
The Last of Us Part II est « le meilleur jeu jamais créé à ce jour » d'après Kanye West
Depuis sa sortie en juin 2020, The Last of Us Part II, qui est la suite du premier opus de la licence de Naughty Dog, a obtenu de nombreuses récompenses et distinctions. Dernièrement, le rappeur Kanye West, qui se fait appeler « Ye » à présent, s'est exprimé au sujet de The Last of Us Part II.

Kanye West fait l'éloge de The Last of Us Part II

En effet, comme reporté par plusieurs internautes sur Twitter/X et, notamment, les journalistes du site Game Rant, Kanye West/Ye a partagé son avis sur The Last of Us Part II via son compte Instagram, et plus précisément via une story, qui date du 1er janvier 2025. Le rappeur a ainsi dit que The Last of Us Part II est « De loin le meilleur jeu jamais créé à ce jour ». Une déclaration qui n'est, évidemment pas, passée inaperçue sur la Toile.
Pour rappel, The Last of Us Part II, qui raconte donc la suite des aventures de Joel et Ellie, a été élu « Jeu de l'année » lors de la cérémonie des Game Awards 2020. Le titre, qui est d'abord sorti sur PS4 en 2020, s'est offert une version remasterisée sur PS5 en janvier 2024. De plus, comme annoncé lors des Game Awards 2024, The Last of Us Part II Remastered va, à l'image de son aîné, se doter d'un portage PC, qui doit débarquer le 3 avril 2025.

Miniature vidéo

The Last of Us Part II est donc à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4 et PS5. La version PC du titre se rendra disponible au début du mois d'avril 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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