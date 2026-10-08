The Last of Us Part II : Cette scène emblématique devait arriver bien plus tôt dans le jeu

Troy Baker a, récemment, expliqué que l'une des scènes les plus importantes de The Last of Us Part II devait initialement apparaître au début.

Depuis sa sortie en 2020, The Last of Us: Part II n'a eu de cesse que d'émouvoir les joueurs et les joueuses, en raison de la relation forte entre les protagonistes, Joel et Ellie. D'ailleurs, l'une des séquences les plus emblématiques de The Last of Us Part II fut initialement pensée autrement et devait normalement apparaître bien plus tôt, selon les récents propos de Troy Baker.

Attention, ce qui suit pourrait vous spoiler The Last of Us Part II et la série TV, bien que nous restions assez évasifs.

Troy Baker revient sur une scène importante de The Last of Us Part II

C'est dans un nouvel épisode de PartyChat, dont la vidéo est disponible sur YouTube, que Troy Baker (voix et motion capture de Joel Miller) est revenu sur une scène importante et émouvante de The Last of Us Part II : la fameuse discussion entre Ellie et Joel sur le porche de la maison de ce dernier. Troy Baker a, ainsi, expliqué que cette séquence devait, originellement, arriver plus tôt dans le jeu, notamment après le twist narratif de ce deuxième opus :

Et au départ, cette scène était censée se dérouler juste avant que tout ne parte en vrille, et le fait de la placer à la fin, c'est juste : « Oh mon dieu », c'est tellement bien.

Ce changement n'avait, d'ailleurs, pas été communiqué à l'acteur, qui ne l'a appris « qu'après coup ». Pour autant, avoir placé cette scène à la fin fut un très bon choix de la part de Naughty Dog, tant cela apporte davantage à toute l'histoire. De la même manière, une petite modification a été opérée durant le tournage en motion capture.

Une modification venue d'Ashley Johnson pour cette scène de The Last of Us Part II

Dans ce même échange, Troy Baker précise que le script de cette séquence de The Last of Us Part II fut un tantinet différent : Ellie serrait Joel dans ses bras. Pour autant, et comme vous le savez probablement déjà, ce signe d'affection n'est pas présent dans la scène finale :

On a passé toute la journée sur cette scène... À l'origine, Neil Druckmann avait prévu dans le scénario qu'Ellie serre Joel dans ses bras, mais Ashley a dit : « Je n'en suis pas encore là, je ne peux pas ». Ce n'est pas qu'elle avait raison, mais c'est mieux qu'ils ne se serrent pas dans les bras, qu'on laisse cette tension, qu'on laisse cette situation en suspens.

Nul doute que beaucoup de joueurs et de joueuses seront d'accord avec les propos de Troy Baker et la décision d'Ashley Johnson (voix et motion capture d'Ellie).

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Last of Us Part II est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS4, PS5 et PC.