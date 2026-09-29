The Last of Us : Deux nouveaux projets sont bien en préparation, les fans peuvent se réjouir

Neil Druckmann a, récemment, confirmé que la franchise The Last of Us est au cœur de deux nouveaux projets vidéoludiques chez Naughty Dog.

Dans le cadre du The Last of Us Day de cette année 2026, le studio de développement Naughty Dog a partagé quelques informations concernant l'avenir de la franchise. Ainsi, Neil Druckmann a, de nouveau, affirmé que The Last of Us n'a pas dit son dernier mot et que Naughty Dog travaille actuellement sur deux nouveaux projets, qui seront canons.

Deux nouveaux projets The Last of Us sont en cours

Pour clore les célébrations du The Last of Us Day 2026, Neil Druckmann a fait une déclaration, qui a notamment été partagée sur le site officiel du studio et relayée sur Twitter/X. Ainsi, Neil Druckmann a confirmé que Naughty Dog travaille sur deux nouveaux projets vidéoludiques pour la licence The Last of Us. Selon ses propos, ces projets seront canons aux deux premiers jeux de la franchise et vont enrichir l'univers :

Depuis Grounded II, nous évoquons la possibilité de raconter d'autres histoires dans l'univers de The Last of Us. Nous avons actuellement deux nouveaux projets très prometteurs qui en sont encore à leurs tout débuts ; nous ne pouvons donc pas en dire beaucoup à ce stade. Je peux toutefois vous dire que ces deux projets viendront enrichir l'univers de The Last of Us au-delà des parties I et II. L'univers de The Last of Us compte énormément pour nous, et nous n'y retournerions pas si nous n'avions pas quelque chose d'important à dire. Nous pensons que ces histoires méritent d'être racontées.

Cette nouvelle déclaration de Neil Druckmann ravira ainsi les fans de The Last of Us, bien que le créateur avait déjà laissé entendre que la licence n'avait pas encore dit son dernier mot.

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La patience est de rigueur pour les nouveaux jeux The Last of Us

Pour autant, il va falloir faire preuve d'une certaine patience avant d'en savoir plus à propos de ces nouveaux projets vidéoludiques The Last of Us. Comme indiqué par Neil Druckmann, ces derniers ne « sont encore [qu'] à leurs touts débuts ». De plus, et comme vous le savez probablement déjà, Naughty Dog est déjà occupé avec son prochain titre, Intergalactic: The Heretic Prophet.

The Last of Us Day 2026 Ends With an Update From Neil Druckmann: https://t.co/Tpg0UbDKyc pic.twitter.com/OZRxhLqiOa — The Last of Us (@thelastofus) September 28, 2026

Nul doute que le studio de développement nous en dira plus en temps et en heure, mais il ne faut pas s'attendre à de nouvelles informations à ce sujet dans les mois à venir. Affaire à suivre, donc...