The Last of Us Part 3 : Énorme fuite sur l'histoire et les personnages du jeu

The Last of Us Part 3 refait parler de lui à travers de nouvelles fuites, révélant des détails clés sur l'histoire et les personnages au cœur de cette suite très attendue.
Alors que Naughty Dog reste encore discret sur son prochain gros projet solo, Intergalactic: The Heretic Prophet
, de nouvelles informations viennent d'émerger par rapport au prochain épisode de la saga The Last of Us, grâce à Daniel Richtman
, insider reconnu de l'industrie vidéoludique. Ces fuites offrent un premier aperçu du cadre scénaristique et des personnages inédits de The Last of Us Part 3, donnant un avant-goût de ce que le studio pourrait nous proposer prochainement.
Un nouveau groupe de survivants au centre du scénario
D'après ces informations, le troisième volet de la saga se concentrerait sur un tout nouveau groupe de survivants
vivant dans une vieille maison victorienne, située à la périphérie d'une ville en ruines. Ces personnages doivent affronter les dangers constants d'un monde post-apocalyptique particulièrement hostile, tout en faisant face à des conflits internes.
Ces révélations suggèrent que The Last of Us Part 3 mettra davantage l'accent sur les tensions humaines et les luttes de pouvoir
, plutôt que sur les seuls infectés.
Les nouveaux personnages déjà connus grâce aux fuites
Grâce aux leaks, plusieurs nouveaux protagonistes et leur rôle dans l'histoire ont été identifiés :
- Val → cheffe du groupe, elle doit gérer les tensions et la survie de la communauté.
- Ezra → membre ambitieux souhaitant prendre le contrôle de la maison et s'opposer à Val.
- Mason → ancien soldat, il devra choisir entre sa loyauté envers Ezra et la protection du groupe dirigé par Val.
- Lucas → personnage initialement sympathique, mais dont un côté sombre se révélera progressivement.
- Gracie → jeune femme mystérieuse âgée de 18 à 25 ans, peu d'informations ont filtré à son sujet.
Cette galerie de personnages complexes annonce une intrigue particulièrement sombre et captivante, fidèle à l'identité de la série. Mais cette fois dans un tout autre registre.
Quel lien avec les précédents jeux de la série ?
Pour l'instant, aucune précision n'a été apportée concernant les éventuels liens avec les personnages emblématiques des deux premiers opus, Ellie ou Abby. Toutefois, Naughty Dog ayant toujours privilégié des connexions scénaristiques subtiles et percutantes, il est probable que des références, voire des apparitions, soient prévues pour enrichir encore davantage le lore de la série.
Date de sortie encore inconnue
Pour le moment, aucune date de sortie ni information précise sur les plateformes concernées n'a été confirmée officiellement, et The Last of Us 3 pourrait ne jamais voir le jour
.
Naughty Dog est pour le moment concentré sur la fin du développement d'Intergalactic: The Heretic Prophet, un projet tout aussi ambitieux, mais dans un univers bien différent.
commentaire (1)
Peut-être une dose de RPG, avec un lieu central autour gravite le joueur (la maison victorienne) avec des possibilité d'amélioration du lieu et un arbre de compétence ?