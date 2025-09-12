The Last of Us : Naughty Dog n'en a pas fini avec la licence, d'autres projets à venir ?

The Last of Us : Deux nouveaux projets sont bien en préparation, les fans peuvent se réjouir
Neil Druckmann a, récemment, confirmé que la franchise The Last of Us est au cœur de deux nouveaux projets vidéoludiques chez Naughty Dog.
Et il y a encore d'autres choses qui se passent dans l'univers de « The Last of Us » qui n'ont pas encore été annoncées.Comme toujours, Neil Druckmann n'a pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Étant donné que la conversation tournait autour de l'adaptation de The Last of Us, il se peut que Naughty Dog ait prévu de travailler sur l'univers étendu de la licence. Évidemment, beaucoup espèrent que ces quelques mots pointent vers le très attendu et potentiel The Last of Us Part III.
#TheLastOfUs creator Neil Druckmann knew he would step away from the HBO series "right when we were about to start the writers' room for Season 3.— Variety (@Variety) September 11, 2025
"My hope for Season 3, and what I'd like to I think I can best contribute to it, is to make sure it's as deeply faithful as Season 1… pic.twitter.com/w0696vvC4A
Mais ce n'est pas la fin de « The Last of Us » pour Naughty Dog. Cela ne signifie pas nécessairement que cela se passera à l'intérieur ou à l'extérieur - nous sommes en pourparlers pour faire plusieurs choses.D'ailleurs, The Last of Us Part III a animé des conversations en interne, par le passé :
Nous n'avons pas tendance à trop planifier l'avenir, car nous trouvons - et c'est quelque chose que j'ai hérité, c'est tout simplement la culture de Naughty Dog - que nous donnons le meilleur de nous-mêmes lorsque nous travaillons sur un projet qui nous enthousiasme vraiment, qui nous passionne vraiment. Pour vous donner un exemple, lorsque nous avons terminé « The Last of Us Part II », qui a rencontré un franc succès, nous avons débattu pour savoir si nous devions nous lancer directement dans « The Last of Us 3 », et nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à des idées pour ce jeu.Toutefois, Neil Druckmann indique, par la suite, que l'équipe de développement était « vraiment enthousiaste à l'idée de se lancer dans ce projet de science-fiction [Intergalactic: The Heretic Prophet] dont nous parlions depuis un certain temps, et c'est là que réside notre passion, c'est donc dans cette direction que nous allons ». Il semblerait donc que Naughty Dog se concentre actuellement sur Intergalactic: The Heretic Prophet, bien que des rumeurs concernant The Last of Us Part III, pour lequel Neil Druckmann aurait trouvé un concept, ne cessent d'affluer sur la Toile.
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