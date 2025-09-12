The Last of Us : Naughty Dog n'en a pas fini avec la licence, d'autres projets à venir ?

Neil Druckmann s'est, récemment, exprimé à propos de la franchise The Last of Us, qui n'aurait pas dit son dernier mot.

The Last of Us, ce n'est pas terminé pour Naughty Dog

Et il y a encore d'autres choses qui se passent dans l'univers de « The Last of Us » qui n'ont pas encore été annoncées.

#TheLastOfUs creator Neil Druckmann knew he would step away from the HBO series "right when we were about to start the writers' room for Season 3.



"My hope for Season 3, and what I'd like to I think I can best contribute to it, is to make sure it's as deeply faithful as Season 1… pic.twitter.com/w0696vvC4A — Variety (@Variety) September 11, 2025

Et The Last of Us Part III, alors ?

Mais ce n'est pas la fin de « The Last of Us » pour Naughty Dog. Cela ne signifie pas nécessairement que cela se passera à l'intérieur ou à l'extérieur - nous sommes en pourparlers pour faire plusieurs choses.

Nous n'avons pas tendance à trop planifier l'avenir, car nous trouvons - et c'est quelque chose que j'ai hérité, c'est tout simplement la culture de Naughty Dog - que nous donnons le meilleur de nous-mêmes lorsque nous travaillons sur un projet qui nous enthousiasme vraiment, qui nous passionne vraiment. Pour vous donner un exemple, lorsque nous avons terminé « The Last of Us Part II », qui a rencontré un franc succès, nous avons débattu pour savoir si nous devions nous lancer directement dans « The Last of Us 3 », et nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à des idées pour ce jeu.

Cela fait maintenant des années que les joueurs et les joueuses espèrent que Naughty Dog se penchera sur un nouvel et donc troisième opus pour la franchise The Last of Us, qui a d'ailleurs eu le droit à une adaptation en série TV. Depuis la sortie de The Last of Us Part II, la question de l'arrivée potentielle d'un The Last of Us Part III est régulièrement posée à Neil Druckmann. Ce dernier a, récemment, expliqué queEn effet, c'est au micro des journalistes de Variety que Neil Druckmann s'est, récemment, exprimé au sujet de la série TV The Last of Us, et plus généralement à propos de la franchise. Au cours de l'interview, Neil Druckmann a rappelé que The Last of Us a déjà eu le droit à un roman graphique/comics et qu'un film fut envisagé pendant un temps, avant de devenir une série TV. À ce moment-là,Comme toujours, Neil Druckmann n'a pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Étant donné que la conversation tournait autour de l'adaptation de The Last of Us,. Évidemment, beaucoup espèrent que ces quelques mots pointent vers le très attendu et potentiel The Last of Us Part III.Lors de l'échange avec Variety, The Last of Us Part III a, évidemment, été mentionné.D'ailleurs,Toutefois, Neil Druckmann indique, par la suite, que l'équipe de développement était « vraiment enthousiaste à l'idée de se lancer dans ce projet de science-fiction [Intergalactic: The Heretic Prophet] dont nous parlions depuis un certain temps, et c'est là que réside notre passion, c'est donc dans cette direction que nous allons ». Il semblerait donc que Naughty Dog se concentre actuellement sur Intergalactic: The Heretic Prophet, bien que des rumeurs concernant The Last of Us Part III, pour lequel Neil Druckmann aurait trouvé un concept, ne cessent d'affluer sur la Toile.Dans tous les cas, une chose semble sûre,. Reste à savoir quels seront les projets dudit studio de développement pour cette franchise très appréciée par les joueurs et les joueuses.