Sélection gaming Noël 2024 : Les meilleurs jeux PS5 à offrir pour les fêtes

Mettre un jeu sous le sapin d'un joueur ou d'une joueuse est LE geste idéal à faire pour les fêtes de fin d'année. Or, il en existe une multitude sur le marché. Nous vous proposons, ainsi, les 10 meilleurs jeux PS5 à offrir pour ce Noël 2024.

Les jeux PS5 à offrir en ce Noël 2024

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

Date de sortie : 10 février 2023

: 10 février 2023 Développeur : Avalanche Software

: Avalanche Software Éditeur : Warner Bros. Interactive Entertainment

: Warner Bros. Interactive Entertainment Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch







God of War (2018) et God of War Ragnarök

Date de sortie : God of War : 20 avril 2018 God of War Ragnarök : 9 novembre 2022

: Développeur : Santa Monica Studio

: Santa Monica Studio Éditeur : Sony Intercative Entertainment

: Sony Intercative Entertainment Plateformes : God of War : PS4 et PC God of War Ragnarök : PS4, PS5 et PC

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The Last of Us et The Last of Us Part II

Date de sortie : The Last of Us : 2013 (sur PS3) The Last of Us Part II : 19 juin 2020

: Développeur : Naughty Dog

: Naughty Dog Éditeur : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Plateformes : The Last of Us : PS3, PS4, PS5 et PC The Last of Us Part II : PS4 et PS5

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Black Myth: Wukong

Date de sortie : 20 août 2024

: 20 août 2024 Développeur : Game Science

: Game Science Éditeur : Game Science

: Game Science Plateformes : PS5 et PC

Cyberpunk 2077

Date de sortie : 2020

: 2020 Développeur : CD Projekt RED

: CD Projekt RED Éditeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC







Marvel's Spider-Man

Date de sortie : 7 septembre 2018

: 7 septembre 2018 Développeur : Insomniac Games

: Insomniac Games Éditeur : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Plateformes : PS4, PS5 et PC





Astro Bot

Date de sortie : 6 septembre 2024

: 6 septembre 2024 Développeur : Team Asobi

: Team Asobi Éditeur : Sny Interactive Entertainment

: Sny Interactive Entertainment Plateformes : PS5

Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth

Date de sortie : Final Fantasy VII Remake : 10 avril 2020 Final Fantasy VII Rebirth : 29 février 2024

: Développeur : Square Enix

: Square Enix Éditeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : Final Fantasy VII Remake : PS4, PS5 et PC Final Fantasy VII Rebirth : PS5

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Helldivers 2

Date de sortie : 8 février 2024

: 8 février 2024 Développeur : Arrowhead Game Studios

: Arrowhead Game Studios Éditeur : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Plateformes : PS5 et PC

Les liens d'achat

Les mentions honorables

NBA 2K25

Mafia Trilogy

Elden Ring

Grand Theft Auto V

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Silent Hill 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Demon's Souls

Horizon: Zero Dawn et Horizon Forbidden West

Généralement, les joueurs et les joueuses apprécient recevoir un jeu à Noël. En ce qui concerne la dernière console de Sony, la PS5, les productions vidéoludiques, exclusives ou non, ne manquent pas. Il peut, de ce fait, être difficile de sélectionnerFort heureusement, nous avons joué à plusieurs grands succès disponibles sur ladite console et sortis ces dernières années. Ainsi, nous vous proposons, afin de vous aider lors de votre course aux cadeaux à destination d'un joueur ou d'une joueuse.Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, qui a rencontré un très grand succès, est un jeu en monde ouvert qui nous plonge dans l'univers magique d'Harry Potter. Catégorisé comme un RPG, le titre d'Avalanche Software nous invite à incarner un sorcier/sorcière de cinquième année, qui se voit doté d'une magie ancienne mystérieuse mais surtout convoitée.Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses doivent assister aux différents cours proposés, mais surtout affronter des créatures fantastiques redoutables, nichées aux quatre coins de Poudlard et de ses alentours.Le jeu God of War, qui est sorti en 2018, amorce un nouveau périple pour Kratos, qui se déroule cette fois-ci dans la mythologie nordique et non plus celle grecque. Cet opus propose une histoire prenant place dans le royaume de Midgard et se passe après la mort de Faye, la mère d'Atreus et femme de Kratos. Le père et le fils se mettent alors en route afin de rejoindre le plus haut sommet de tous les royaumes, et ce, dans le but d'y disperser les cendres de Fraye. Une aventure qui ne se fera pas sans embûche, et qui se conclura sur une découverte des plus importantes concernant l'identité d'Atreus.Dans God of War Ragnarök, qui est donc la suite directe de God of War (2018), Kratos et Atreus se rendent dans les Neufs Royaumes afin d'en savoir plus à propos du destin d'Atreus, alors que le Ragnarök (fin du monde prophétique) approche à grands pas. Les deux titres sont considérés comme des jeux d'action-aventure, qui possèdent une belle durée de vie et qui ont été très bien notés à leur sortie.Développée par Naughty Dog, la licence The Last of Us a, sans conteste, marqué le paysage vidéoludique et les esprits des joueurs, depuis la sortie du tout premier opus, qui remonte à l'année 2013. Les deux jeux se déroulent dans un univers post-apocalyptique, après une pandémie causée par l'apparition du cordyceps, un champignon qui prend le contrôle des humains et les transforme en infectés.À travers les deux productions vidéoludiques, nous suivons les aventures de Joel et Ellie, qui ne sont pas liés par le sang mais qui vont nouer une relation père-fille au fur et à mesure de leur périple, placé sous le signe de la survie. Toutefois, nous ne vous en dévoilerons pas plus au sujet de l'histoire de The Last of Us (aussi nommé « The Last of Us Part I » depuis l'arrivée de la version remasterisée) et The Last of Us Part II, tant ces jeux sont absolument à découvrir... ou, auquel cas, à offrir.Véritable succès de cette année 2024, Black Myth: Wukong est un action-RPG qui a su conquérir le cœur de la communauté. S'inscrivant dans l'univers du roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest, Black Myth: Wukong nous place aux commandes de Sun Wukong (ou aussi baptisé « le Roi Singe »).Devant prouver sa valeur, Sun Wukong (et par extension, le joueur) traverse alors un monde vaste, dans lequel de nombreux ennemis, dont des boss redoutables, l'attendent de pied ferme. Combats et découvertes narratives sont ainsi au programme de cette production vidéoludique, qui propose une épopée aussi merveilleuse que difficile.Inspiré du jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020, Cyberpunk 2077 est un action-RPG en monde ouvert développé par CD Projekt RED et édité par Bandai Namco. Malgré une sortie difficile, en raison des nombreux problèmes présents sur le titre en 2020, le studio polonais est parvenu à grandement améliorer l'expérience au fil du temps, à tel point que Cyberpunk 2077 est désormais considéré comme un très bon jeu et affiche ainsi des évaluations « très positives » sur Steam.Sur le soft, qui propose un monde aussi futuriste et dystopique que cyberpunk, les joueurs et les joueuses incarnent V (homme ou femme), un cyber-mercenaire qui débute à Night City. Après plusieurs contrats et être parvenu à se faire un nom dans cette mégalopole aussi dangereuse que violente, l'aventure de V prend une toute autre tournure. En plus du jeu de base, il est possible de se procurer l'extension Phantom Liberty, qui est sortie en 2023 et qui offre de bonnes heures de jeu supplémentaires.Fans de l'Homme Araignée ou non, Marvel's Spider-Man, qui est arrivé en 2018 sur PS4, est un must-have sur consoles PlayStation. Le jeu d'action en monde ouvert d'Insomniac Games propose une histoire dans laquelle Peter Parker est Spider-Man depuis plusieurs années.Alors que le jeune justicier combat le crime à New York, affrontant ainsi de multiples vilains bien connus (dont Wilson Fisk, par exemple), Peter Parker/Spider-Man doit faire face à une nouvelle menace : les Démons Intérieurs, qui sont commandités par Mister Negative. Bien évidemment, d'autres antagonistes, comme le Docteur Octavius, mettront des bâtons dans les roues de Peter Parker, et ce, tout au long de l'aventure.Sur le jeu de plateforme 3D de Team Asobi, nous sommes aux commandes d'un robot, nommé Astro Bot, devant rassembler les membres de son équipage, qui ont été dispersés aux quatre coins de l'espace. Certains d'entre eux revêtent, d'ailleurs, l'apparence de personnages présents dans des exclusivités PlayStation (Joel et Ellie de The Last of Us, Deacon St. John de Days Gone, Kratos de God of War, et bien d'autres).Astro Bot, qui dispose de 80 niveaux (plus ou moins difficiles) au total, met grandement en avant les fonctionnalités de la manette PS5, la DualSense, et propose ainsi une aventure qui se veut aussi ludique que mignonne. Des niveaux bien spécifiques peuvent, toutefois, se montrer challengeant.Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth sont deux opus issus du projet de remake de Final Fantasy VII, sorti en 1997. Développés et édités par Square Enix, les deux titres nous proposent de suivre l'histoire de Cloud Strife, un jeune mercenaire et ancien membre des SOLDAT (guerriers d'élite de la Shinra Electric Power Company).Ayant rejoint le groupe éco-terroriste AVALANCHE, qui est constitué de Barret et de Tifa Lockhart, pour une mission visant l'un des réacteurs Mako (sorte d'énergie), Cloud Strife sera très vite rattrapé par son passé et surtout hanté par Séphiroth, lui aussi ancien membre des SOLDAT. Dans Final Fantasy VII Rebirth, Cloud et ses alliés se mettront, d'ailleurs, en quête de l'énigmatique et puissant Séphiroth.Catégorisé comme un jeu de tir, Helldivers 2 a été une belle surprise pour de nombreux joueurs, en cette année 2024. Il s'agit, plus précisément, de la suite d'Helldivers, paru en 2015 sur PS3, PS4 et PlayStation Vita.Possédant une forte dimension multijoueur, le titre d'Arrowhead Game Studios invite la communauté à combattre divers ennemis, soient les Terminides (une race d'insectes) et les Automatons (des cyborgs améliorés), sur la Super-Terre, et ce, en tant qu'Helldivers. Ces derniers sont, ainsi, considérés comme des gardiens de la paix.Si vous désirez offrir l'un de ces, sachez que nous avons référencé leur tarif (version physique/en boîte sur Amazon, quand cela est possible) afin que vous puissiez vous faire une idée de leur coût et opter pour celui (ou ceux) qui correspond davantage à votre budget pour ce Noël 2024 :Comme vous vous en doutez, la liste proposée ci-dessus n'est pas exhaustive. Il existe, évidemment, bien d'autres titres PS5 qui pourraient être intéressants à offrir pour ces fêtes de fin d'année 2024. Ainsi, nous vous proposonsen complément, dans ce qui suit :