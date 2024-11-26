Naughty Dog (The Last of Us) : Troy Baker sera dans le prochain projet du studio

C'est officiel : l'acteur Troy Baker sera bien dans le prochain jeu du studio Naughty Dog, à l'origine de The Last of Us et Uncharted.

Troy Baker présent dans le prochain projet de Naughty Dog

I profiled the one and only @TroyBakerVA. We talked about Indy, obviously, but also the journey he's been on since 2008, when he was sitting on Val Kilmer's beach deck in Malibu wondering, "What am I doing here?"https://t.co/ZbJveWat1B — Sam White (@samwrite) November 25, 2024

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Cela fait un petit moment maintenant que les joueurs et les joueuses attendent de nouvelles annonces de la part du studio de développement Naughty Dog, qui est notamment connu pour la licence The Last of Us et Uncharted, pour ne citer que ces deux exemples. Récemment,En effet, par le biais d'une interview accordée aux journalistes de QG Magazine,. Évidemment, l'acteur, qui est connu pour son rôle de Joel Miller dans les deux jeux The Last of Us ou encore de Sam Drake dans les opus Uncharted, n'a pas révélé de plus amples informations à ce sujet.De ce fait, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si le prochain jeu de Naughty Dog sera The Last of Us Part III. De nombreux joueurs et joueuses espèrent que cela sera le cas, mais rien ne permet de l'affirmer pour le moment. Le retour de Troy Baker dans un projet de Naughty Dog ne permet pas non plus de confirmer son existence, étant donné le sort réservé à Joel dans le deuxième opus.Par ailleurs, dans le documentaire « Grounded II : Making The Last of Us Part II », Neil Druckmann déclare à propos de la franchise The Last of Us : « [...] Donc il se pourrait bien qu'il y ait un autre chapitre [...] ». Or, en juin 2024, ce dernier a également dit : « [...] Je vous promets que nous ne serons pas éternellement le studio de "The Last of Us" [...] ». Tout est et reste encore très flou, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :