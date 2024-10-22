Naughty Dog : Le prochain jeu des créateurs de The Last of Us offrira plus de liberté aux joueurs

The Last of Us : Après le retrait de la série HBO, Neil Druckmann confirme que des jeux sont en préparation

Neil Druckmann a confirmé que Naughty Dog ne participera pas à la troisième saison de la série The Last of Us. Le studio préfère se concentrer sur son avenir en préparant plusieurs nouveaux projets liés à la franchise, tout en préservant son héritage de jeux narratifs en solo.