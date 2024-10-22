Naughty Dog : Le prochain jeu des créateurs de The Last of Us offrira plus de liberté aux joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 octobre 2024 à 14h20
D'après une source proche des développeurs de Naughty Dog, le titre sur lequel les équipes travaillent en ce moment se concentrerait moins sur la narration et plus sur l'exploration.
Naughty Dog : Le prochain jeu des créateurs de The Last of Us offrira plus de liberté aux joueurs
Depuis la sortie de la version remasterisée de The Last of Us Part II, Naughty Dog se concentre sur le développement de ses futurs projets. Cependant, ceux-ci sont encore très confidentiels. Si aucun nom de licence n'est encore évoqué, les premières informations sur le jeu ont été dévoilées par Ben Hanson. Connu comme le fondateur de la chaîne Youtube MinnMax, il a récemment eu l'occasion d'échanger avec une personne qui a travaillé sur le prochain titre du studio.

Un titre Naughty Dog encore très secret 

Dans sa dernière vidéo, le créateur a évoqué certains détails sur le titre à venir, surtout l'accent mis sur la liberté d'action.

« Le ton était du genre : vous n'êtes pas tous prêts à voir à quel point ce truc va être incroyable, et le ton était : je ne vais pas dire le jeu auquel ils ont fait référence pour le comparer parce que je ne veux pas que les gens se disent : MinnMax a dit que ce serait exactement comme ça, mais ils l'ont comparé à un jeu avec beaucoup de liberté pour les joueurs. »

Miniature vidéo

Cependant, MinnMax n'a pas donné de précision supplémentaire. Le seul détail évoqué est que le titre en question n'est pas comparé à Hitman. Toutefois, le fait de se démarquer des jeux comme The Last of Us ou Uncharted semble être une vraie volonté du studio. En effet, peu de temps avant cette révélation, Neil Druckmann (le directeur de Naughty Dog) s'était également exprimé sur le sujet. 

« Je suis donc non seulement enthousiaste pour ce jeu que nous sommes en train de réaliser – et c'est quelque chose de vraiment nouveau pour nous – mais je suis également impatient de voir comment le monde [réagira] à ce jeu. » 

Si l'ambition et les difficultés techniques semblent attendre les équipes de Naughty Dog, son directeur rappelle que le fait de se déplacer dans un espace, de comprendre l'histoire d'un espace en le regardant et en l'examinant sont également des éléments importants de gameplay. Il est donc possible que le prochain titre du studio se concentre davantage sur ce point. Affaire à suivre.
Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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