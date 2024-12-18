The Elder Scrolls Online : Un changement radical impactera les mises à jour dès 2025

Dans leur billet de fin d'année, les développeurs du jeu The Elder Scrolls Online ont annoncé quelques unes des nouveautés à venir, dont une qui risque de chambouler les habitudes des joueurs.
Le mois de décembre est l'occasion de faire le bilan des 12 mois écoulés mais également de préparer au mieux l'arrivée de la nouvelle année. Dans le monde du jeu vidéo, cela peut prendre la forme de rétrospectives, de remerciements partagés sur les réseaux sociaux… Pour l'équipe de ZeniMax Online Studios, développeur de The Elder Scrolls Online
, ce bilan a pris la forme d'un billet publié le 17 décembre 2024
sur le site officiel du jeu.
Dans ce billet, Matt Firor, le directeur du studio, détaille notamment les changements à venir pour les mises à jour du titre. Or, The Elder Scrolls Online va abandonner le système de grands chapitres annuels en vigueur depuis 2017
. À la place, le contenu additionnel sera mieux réparti sur l'année, mais sera moins conséquent.
Des saisons d'une durée de 3 à 6 mois proposées dans The Elder Scrolls Online
Dans cette lettre, Matt Firor explique que désormais, les mises à jour de The Elder Scrolls Online prendront la forme de saisons. À l'image de ce qui est déjà proposé dans d'autres styles de jeux et d'autres franchises, les nouveautés du titre arriveront par vagues et seront réparties sur l'année
. Peu de détails ont été partagés sur le sujet, mais celles-ci dureraient entre 3 et 6 mois.
Pour ce qui est du contenu de ces saisons, il pourra varier en fonction des éléments scénaristiques ajoutés. Cependant, il est indiqué que chaque saison inclura des événements, de nouveaux objets ajoutés au magasin, des donjons et plus encore.
Les saisons seront nommées et thématisées, tout comme cela est déjà le cas dans d'autres jeux modernes à service. Si ce choix peut sembler frustrant et moins fourni en nouveaux contenus, Matt Firor explique que ce choix permet d'alléger le travail des équipes de développement.
En libérant l'équipe de développement de l'obligation d'adhérer à un cycle annuel strict, nous pourrons faire en sorte que les équipes lancent du contenu lorsqu'il est prêt tout au long de l'année et ne travaillent pas jusqu'à une date en juin. Cela nous permettra de nous concentrer sur une plus grande variété de contenus répartis sur l'année.
En plus du nouveau système de saison, The Elder Scrolls Online aura droit dès 2025 à une nouvelle campagne JcJ, à une augmentation de la difficulté des combats, à une simplification des fonctionnalités liées aux guildes
ainsi qu'à l'ajout de nouvelles zones à haut niveau pensées pour être jouées en groupe. De quoi ravir les aventuriers, même s'il faudra s'habituer à ce nouveau système de saison.
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