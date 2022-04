Plusieurs jeux Bethesda sont gratuits sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En raison de la migration du launcher Bethesda.net vers la plateforme de Valve, Bethesda a sorti plusieurs de ses jeux sur Steam. D'ailleurs,. En effet, il est actuellement possible de récupérer des « classiques » Bethesda, et ce gratuitement.Sans plus tarder, voici, sans avoir à débourser un seul centime :Afin de les obtenir, il vous suffit de vous rendre sur les pages desdits jeux, depuis Steam. Vous verrez alors un encart signalant « Gratuit » et « Jouer au jeu ». Notez que ces titres sont peu gourmands en ressources et n'exigent donc pas de posséder les composants les plus récents et performants du marché, pour pouvoir en profiter.Pour le moment, nous ne savons pas encore si les titres seront disponibles gratuitement sur la plateforme indéfiniment. Il y a de fortes chances que cela soit bien le cas. Par ailleurs, The Elder Scrolls Adventures : Redguard et An Elder Scrolls Legend : Battlespire sont également arrivés sur Steam. Ils sont vendus pour 5,99 €.