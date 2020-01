Elder Scrolls Online continuera d'être mis à jour après la sortie de TES 6

Même si la sortie du nouvel opus de la série The Elder Scrolls semble être particulièrement lointaine, certains amateurs du MMO de la franchise, The Elder Scrolls Online, se demandaient si ce dernier continuerait d'être mis à jour par ses développeurs, et la réponse est affirmative.

En effet, selon les dires de Rich Lambert, directeur créatif pour TESO au sein des studios de ZeniMax, au cours d'une interview avec nos confrères de chez PCGamesN, The Elder Scrolls Online continuera bel et bien d'exister aux côtés de The Elder Scrolls VI.



« Nous avons une communauté particulièrement saine. Je pense qu'à l'E3 2019 nous avions annoncé avoir plus de 13,5 millions de joueurs, mais nous en avons séduit bien plus depuis », explique-t-il, affirmant que le nombre de joueurs sur le MMORPG avoisinait désormais les 15 millions de joueurs. « Le jeu continue d'évoluer et ne montre aucun ralentissement, c'est pourquoi nous allons continuer de le soutenir, vous savez. Nos joueurs adorent le titre, ils aiment le rythme auquel nous proposons de nouveaux contenus, et nous allons continuer de le faire », ajoute Rich Lambert.



Le directeur créatif confirme également que le studio a « des plans pour 2021 et au-delà », ce qui devrait ravir les amateurs de TESO qui pourront s'attendre à voir arriver bien plus de contenu dans les années à venir.



Pour rappel, The Elder Scrolls Online, aussi appelé TESO, est disponible depuis le 4 avril 2014 sur PC et Mac, avant d'être arrivé, quelques mois plus tard, le 9 juin 2015 sur PlayStation 4 et Xbox One.