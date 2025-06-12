PS Store : De nouvelles réductions sur de multiples jeux grâce à la promotion Remasters et Rétro (jusqu'au 26 juin 2025)

La promotion Remasters et Rétro est, récemment, arrivée sur le PlayStation Store et restera jusqu'à la fin du mois de juin 2025.

PS Store, Promotion Remasters et Rétro (jusqu'au 26 juin 2025)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (PS5) → 43,99 € au lieu de 54,99 €.

(PS5) → 43,99 € au lieu de 54,99 €. Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) → 13,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 13,99 € au lieu de 39,99 €. Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS4) → 17,99 € au lieu de 44,99 €.

(PS4) → 17,99 € au lieu de 44,99 €. Diablo II: Resurrected (PS4 et PS5) → 13,19 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,19 € au lieu de 39,99 €. Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €. Assassin's Creed III Remastered (PS4) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 19,99 €. Streets Of Rage 4 (PS4) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4) → 9,99 € au lieu de 24,99 €. This War of Mine: Complete Edition (PS5) → 4,04 € au lieu de 26,99 €.

(PS5) → 4,04 € au lieu de 26,99 €. The Talos Principle: Reawakened (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Shovel Knight: Treasure Trove (PS4) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.

(PS4) → 12,49 € au lieu de 24,99 €. Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €. Ace Attorney Anthology (PS4) → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 29,99 € au lieu de 59,99 €. Moonlighter: Complete Edition (PS4) → 3,59 € au lieu de 23,99 €.

(PS4) → 3,59 € au lieu de 23,99 €. Stories Untold (PS4) → 1,49 € au lieu de 9,99 €.

(PS4) → 1,49 € au lieu de 9,99 €. Root Letter: Last Answer (PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 7,49 € au lieu de 29,99 €. Castlevania Advance Collection (PS4) → 10,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 10,99 € au lieu de 19,99 €. Amnesia: Collection (PS4) → 7,12 € au lieu de 28,49 €.

(PS4) → 7,12 € au lieu de 28,49 €. Quake (PS4 et PS5) → 3,99 € au lieu de 9,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a peu de temps,. Grâce à celle-ci, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 peuvent étoffer leur bibliothèque vidéoludique, tout en faisant des économies. Remarquons, qui plus est, quese termine le 26 juin 2025.Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PlayStation Store depuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :