Todd Howard ne voulait pas d'humour dans les jeux Bethesda, mais heureusement personne ne l'a écouté

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2025 à 15h45
Une règle stricte imposée par Todd Howard interdisait l'humour dans les jeux Bethesda. Pourtant, certains développeurs ont glissé des touches comiques devenues cultes dans The Elder Scrolls par exemple, et d'autres jeux du studio.
Todd Howard ne voulait pas d'humour dans les jeux Bethesda, mais heureusement personne ne l'a écouté
Dans l'imaginaire des joueurs, The Elder Scrolls et Fallout ne sont pas seulement des RPG vastes et immersifs, ils regorgent aussi de clins d'œil absurdes et de personnages mémorables comme l'Adoring Fan d'Oblivion ou encore l'inoubliable La femme de chambre argonienne. Pourtant, selon l'ancien scénariste et concepteur de quêtes Mark Nelson, ces éléments humoristiques n'auraient jamais dû exister…

La règle de Todd Howard : pas d'humour dans les jeux

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Les jeux vidéo ne doivent pas être drôles, selon Todd Howard.

Dans un nouveau documentaire de Filmdeg Miniatures consacré à Morrowind, Mark Nelson a expliqué que Todd Howard, directeur et producteur exécutif de Bethesda Game Studios, avait une directive claire. Pas d'humour.
La règle de Todd, c'était : l'humour n'a pas sa place dans les jeux.
Pourtant, Nelson reconnaît avoir ignoré cette consigne à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il a introduit par hasard l'un des textes les plus célèbres de la saga, le livre The Lusty Argonian Maid.

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Comment La femme de chambre argonienne

Nelson admet que l'origine de ce passage culte n'était pas préméditée. « Je ne me souviens même plus pourquoi je l'ai écrit. C'était peut-être après un happy hour, honnêtement. Je riais en l'écrivant, c'était juste une de ces choses qu'on pouvait glisser dans le jeu, parce que personne ne faisait vraiment attention. » La plaisanterie est rapidement devenue un secret partagé entre développeurs :
Ça a donc fini par devenir quelque chose comme « l'humour n'a pas sa place dans les jeux… sauf si Todd ne le remarque pas. »
The Elder Scrolls est truffé de situations cocasses qui trahissent cette résistance silencieuse des équipes créatives. Outre La femme de chambre argonienne, les joueurs de Morrowind se souviennent par exemple des barbares nordiques se plaignant que des sorcières leur ont volé leurs vêtements, une scène absurde devenue culte.

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Ces moments inattendus sont devenus une signature de la licence, se perpétuant jusque dans Skyrim avec des clins d'œil et situations volontairement décalées. Espérons que ce même type d'humour décaler soit présent dans The Elder Scrolls 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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