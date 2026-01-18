L'annonce de The Elder Scrolls 6 n'était qu'un écran de fumée pour Starfield



le 18 janvier 2026 à 14h00 Publié par Corentin Rimbert le 18 janvier 2026 à 14h00

L'annonce précoce de The Elder Scrolls 6 à l'E3 2018 cache une réalité pragmatique. Un ancien responsable de Bethesda révèle que ce teaser servait avant tout à calmer la colère potentielle des fans face à la présentation de Starfield. Une stratégie coûteuse pour une attente qui dure encore.