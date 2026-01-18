L'annonce de The Elder Scrolls 6 n'était qu'un écran de fumée pour Starfield

L'annonce précoce de The Elder Scrolls 6 à l'E3 2018 cache une réalité pragmatique. Un ancien responsable de Bethesda révèle que ce teaser servait avant tout à calmer la colère potentielle des fans face à la présentation de Starfield. Une stratégie coûteuse pour une attente qui dure encore.
L'attente autour de The Elder Scrolls 6
est devenue légendaire, voire douloureuse pour certains fans. Révélé à l'E3 2018 par un simple teaser montrant un paysage brumeux, le jeu n'a toujours pas de date de sortie concrète, plus de sept ans plus tard
. Nate Purkeypile, ancien artiste principal chez Bethesda, a récemment levé le voile sur les coulisses de cette décision lors d'une interview
. Selon lui, ce n'était pas un plan marketing classique, mais une mesure de protection.
Une annonce pour éviter la révolte des fans
L'objectif principal de Bethesda à l'époque était de présenter Starfield
, leur nouvelle licence spatiale. Cependant, le studio était conscient que l'absence de nouvelles sur la saga Elder Scrolls, tant d'années après Skyrim, risquait de provoquer une levée de boucliers. Nate Purkeypile explique sans détour que le studio craignait que les joueurs ne soient « furieux
» contre eux.
Je supposais toujours que nous allions annoncer Starfield, et cela faisait déjà si longtemps depuis Skyrim que nous devions nous assurer que les gens ne soient pas simplement en colère contre nous. C'est une façon très coûteuse de le faire, cependant. Ces bandes-annonces ne sont pas données.
Le luxe du temps et la pression de la qualité
Si l'annonce a été précipitée, le développement, lui, ne l'est pas. Il note un changement de philosophie chez Bethesda. Contrairement à l'époque de Skyrim, où la date du 11/11/11 était gravée dans le marbre au détriment de l'équipe, le studio accepte désormais de prendre son temps
, comme l'ont prouvé les reports de Starfield. Il y a moins de pression économique pour sortir le jeu à une date précise, mais une pression immense pour qu'il soit excellent.
Je pense qu'il y a moins de pression économique pour sortir The Elder Scrolls 6 à une date précise, mais il y a plus de pression économique pour s'assurer qu'il soit bon, et je pense que c'est une bonne chose.
Cette attente génère cependant des attentes démesurées. Succéder à l'un des jeux les plus vendus et les plus joués de tous les temps est une tâche herculéenne. L'ancien développeur avoue que cette situation sans issue a joué un rôle dans son départ du studio en 2021. Même en produisant un chef-d'œuvre, la toxicité d'une partie de la communauté reste une menace constante
.
Concernant la direction que devrait prendre ce sixième opus, Purkeypile espère que Bethesda ne tombera pas dans le piège du gigantisme qui a divisé sur Starfield
. Plutôt que de multiplier les planètes ou d'étendre la carte à l'infini, il plaide pour une expérience plus « contrainte
» mais plus profonde, se concentrant sur une région spécifique de Tamriel.
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