The Elder Scrolls 6 : Todd Howard calme les fans et admet que le jeu est « encore très loin »



le 10 novembre 2025 à 17h53 Publié par Corentin Rimbert le 10 novembre 2025 à 17h53

Alors que The Elder Scrolls 6 a été annoncé il y a déjà sept ans, Todd Howard a tenu à rassurer les joueurs tout en rappelant que le RPG tant attendu de Bethesda est encore loin d'être prêt.