The Elder Scrolls 6 : Todd Howard calme les fans et admet que le jeu est « encore très loin »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 novembre 2025 à 17h53
Alors que The Elder Scrolls 6 a été annoncé il y a déjà sept ans, Todd Howard a tenu à rassurer les joueurs tout en rappelant que le RPG tant attendu de Bethesda est encore loin d'être prêt.
The Elder Scrolls 6 : Todd Howard calme les fans et admet que le jeu est « encore très loin »
Les fans de fantasy et RPG peuvent ranger leurs parchemins de précommande, The Elder Scrolls 6 ne sortira pas de sitôt. Dans une nouvelle interview accordée à GQ, Todd Howard, directeur emblématique de Bethesda Game Studios, a confirmé que le développement du titre avance, mais que sa sortie est encore « un long chemin ».

Un projet colossal mais toujours en développement

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Alors que Starfield est sorti depuis plus de deux ans, Todd Howard a précisé que le studio consacre désormais une grande partie de ses efforts au sixième opus de la série. « Nous avons effectué un grand playtest hier », explique-t-il. « Il faut vraiment observer l'écran et se demander : qu'est-ce que c'est ? De quoi cela a-t-il besoin ? Où en sommes-nous ? »

S'il admet que des centaines de développeurs travaillent encore sur Fallout 76 et d'autres projets annexes, il assure que The Elder Scrolls 6 est désormais le cœur du quotidien du studio.

Un lancement surprise à la manière d'Oblivion ?

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Plus tôt cette année, Bethesda avait surpris tout le monde avec la sortie inattendue (si nous mettons les leaks de côté) de l'édition remasterisée d'Oblivion. Une initiative que Todd Howard présente aujourd'hui comme une sorte d'essai. « On peut dire que c'était un test », confie-t-il à GQ. « Et ça a plutôt bien fonctionné. »

Le créateur évoque d'ailleurs sa préférence pour les annonces choc :
J'aime annoncer les choses et les sortir aussitôt. Dans ma version idéale, et je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, le jeu sortirait un jour, sans prévenir. 
Cette philosophie pourrait indiquer que Bethesda envisage une communication plus discrète autour de The Elder Scrolls 6, avec une sortie moins traditionnelle, voire un lancement surprise. Cependant, même si cette façon de faire est adoptée, il ne faut pas s'attendre à une sortie imminente, puisque The Elder Scrolls 6 « encore très loin » d'après l'intéresser. 

Miniature vidéo

Ainsi, malgré les tests effectués, il reste encore énormément de travail avant la sortie, que ce soit du contenu à ajouter ou peaufiner selon les besoins, mais aussi des problèmes à résoudre, pour tenter d'offrir à la communauté le lancement qu'elle mérite. Aucune date de sortie concernant The Elder Scrolls 6 n'a été officialisée, sept ans après son annonce lors de l'E3 2018.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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pradur (invité) Le 10/11/2025 à 18:16

qu'ils prennent leur temps!