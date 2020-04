The Elder Scrolls 6 : Sa sortie ne serait pas prévue avant fin 2024

Près de deux ans après l'officialisation de The Elder Scrolls 6, aucune information supplémentaire n'a été donnée, et sa sortie semble toujours aussi lointaine... Les dernières rumeurs font même état d'un lancement en fin d'année 2024.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voilà près de deux ans que, à l'occasion de l'E3 2018, par le biais d'un très court teaser. Les amateurs de la franchise ont été très réceptifs et attendent impatiemment de nouveaux détails. Seulement, aucune nouvelle information n'a été donnée lors de l'E3 2019, et, même si Bethesda présentera quelques-uns de ces projets d'ici peu de temps.Si l'arrivée deest certaine, de nombreux mystères entourent l'opus, comme son titre, même si, sauf surprise,, appellation qui avait fuité avant même son officialisation. Plus récemment, plusieurs rumeurs ont été partagées sur la toile, expliquant certains détails de l'histoire.se déroulerait donc, àet. La première région serait d'ailleurs encline à de nombreuses guerres internes, c'est pourquoi Bethesda souhaite utiliser le matériel de la génération actuelle,. Qui plus est, la tour Direnni pourrait jouer un rôle important dans la trame principale, et devrait être visible dans de nombreux endroits sur la carte, alors que les voyages en bateau devraient être possibles (plus d'informations à cette adresse ).Finalement, en plus de ces informations liées à l'histoire et au gameplay, la personne à l'origine de cette fuite précise que sa source a indiqué queCe qui peut paraître logique selon le rythme de sorties majeures du studio, puisque certaines rumeurs affirment que Starfield , l'autre titre attendu du studio, pourrait voir le jour dès 2021.