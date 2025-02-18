The Elder Scrolls 6 enfin de retour et offre aux fans une opportunité unique de devenir un PNJ dans le jeu

Après des années de silence, Bethesda a enfin pris la parole pour The Elder Scrolls 6, avec une annonce remarquable.
Alors que The Elder Scrolls 6
est encore en développement, Bethesda propose une opportunité unique aux amateurs de la franchise : immortaliser leur propre personnage dans le jeu
. Cette initiative fait partie d'une enchère caritative au profit de Make-A-Wish, où le gagnant pourra collaborer avec les développeurs pour créer un PNJ qui apparaîtra dans le jeu.
Un moyen de laisser son empreinte dans l'univers d'Elder Scrolls
L'enchère, mise en ligne ce lundi sur le site de Make-A-Wish Mid-Atlantic, permet aux participants de se battre pour une place dans l'un des jeux les plus attendus de l'histoire
, lui qui a été annoncé en 2018, mais n'a pas réellement montrer de signe de vie depuis.
Cette opportunité unique vous permet de vous immortaliser dans l'un des jeux vidéo les plus attendus de tous les temps, The Elder Scrolls 6.
Bethesda précise que le gagnant travaillera directement avec l'équipe de développement pour concevoir un personnage personnalisé
, qui laissera une empreinte durable dans la célèbre saga. Une belle initiative, d'autant plus que les fonds n'iront pas n'importe où, puisqu'ils seront reversés à l'association, laquelle permettra à de nombreux enfants malades de réaliser leur rêve
.
Vous pouvez la suivre directement sur la page officielle
. À l'heure où ces lignes sont écrites, l'enchère dépasse les 11 600 $.
Un projet en développement depuis des années
Annoncé pour la première fois à l'E3 2018, The Elder Scrolls 6 est en développement chez Bethesda Game Studios, mais peu d'informations ont été dévoilées depuis
. Todd Howard, directeur du studio, a confirmé que le jeu serait le prochain titre majeur après Starfield
, suivi par Fallout 5, mais qu'il faudra attendre encore quelques années avant de le voir.
Ce dernier a d'ailleurs avoué avoir annoncé trop tôt The Elder Scrolls 6, après avoir subi la pression des fans. Bethesda pourrait toutefois nous en dire plus au cours de cette année 2026, avec une première bande-annonce, après le teaser de 2018.
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