Qui de GTA 6 ou The Elder Scrolls 6 sortira en premier ? Todd Howard répond

The Elder Scrolls et Fallout n'ont pas protégé les équipes de Bethesda des licenciements

Bethesda est un acteur fort de l'industrie vidéoludique qui est attendu au tournant avec The Elder Scrolls 6. Pourtant, malgré des licences fortes et appréciées du public, le studio n'a pas échappé au pire, à la grande surprise des développeurs.