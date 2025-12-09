Qui de GTA 6 ou The Elder Scrolls 6 sortira en premier ? Todd Howard répond

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 décembre 2025 à 17h30
Todd Howard a tranché : selon lui, GTA 6 arrivera bien avant The Elder Scrolls 6. Interrogé sur le duel des titans, le directeur de Bethesda prône la patience pour son RPG tout en saluant le travail titanesque de Rockstar Games malgré les reports annoncés.
Qui de GTA 6 ou The Elder Scrolls 6 sortira en premier ? Todd Howard répond
C'est la question qui taraude les joueurs depuis des années : lequel de ces deux monstres sacrés du jeu vidéo verra le jour en premier ? La réponse nous vient directement de Todd Howard. Lors de l'avant-première de la saison 2 de la série Fallout, le directeur créatif de Bethesda a mis fin au suspense avec une franchise désarmante. Selon lui, c'est bien le titre de Rockstar qui ouvrira le bal, laissant les fans de Tamriel patienter encore un peu.

Todd Howard vote pour Rockstar Games

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Interrogé par nos confrères de Power Unlimited, l'homme fort de Bethesda n'a pas hésité une seconde. « Je croise les doigts pour GTA 6 », a-t-il déclaré. Loin de voir Rockstar comme un concurrent direct qui lui ferait de l'ombre, il exprime une admiration sincère pour le studio derrière la saga Grand Theft Auto. Pour lui, la capacité de Rockstar à créer des mondes virtuels crédibles est inégalée.
Ils font un travail incroyable. Je connais les gens de chez Rockstar et je pense qu'ils sont parmi les meilleurs absolus pour donner vie à un monde virtuel. C'est un monde qui donne l'impression qu'il continuerait de tourner même si vous n'étiez pas là.
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Patience est mère de sûreté pour The Elder Scrolls 6

Cette déclaration confirme en creux ce que beaucoup redoutaient : le sixième opus de The Elder Scrolls est encore loin d'être prêt. Todd Howard ne s'en cache pas et insiste sur la nécessité de ne pas brusquer les choses. « Je prône la patience. Je ne veux pas que les fans se sentent anxieux », a-t-il précisé le mois dernier. Il a même évoqué la récente sortie surprise de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered comme un « essai » réussi, suggérant que Bethesda explore de nouvelles manières de distribuer ses jeux.

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Mais pour le prochain grand RPG, il faudra attendre que la technologie et le contenu soient à la hauteur des ambitions démesurées du studio. Comme il l'a répété à plusieurs reprises ces derniers mois, The Elder Scrolls 6 est encore assez loin de sa sortie, malheureusement pour la communauté. C'est donc bien GTA 6 qui sortira en premier, à moins qu'il ne soit encore reporté. Initialement prévu pour fin 2025, puis mai 2026, le jeu a officiellement été repoussé au 19 novembre 2026. 

Ainsi, comme vient de le confirmer Todd Howard, TES6 ne sortira pas avant fin 2026.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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